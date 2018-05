El PSOE inicia los contactos con los demás partidos para recabar apoyos a su moción

El PSOE no quiere negociar su moción. Para conseguir los al menos 176 votos imprescindibles que descabalguen a Mariano Rajoy de la Presidencia, los socialistas pretenden presentar un programa de medidas concretas de regeneración y convocar elecciones, pero sin concretar la fecha -aunque hoy Pedro Sánchez e ha mostrado dispuesto a pactar la duración de esta legislatura de transición- y sin pactar el programa de ese Gobierno efímero con ninguna otra fuerza. Aun así, se han lanzado a recabar apoyos de las fuerzas que han manifestado que el tiempo de Rajoy está finiquitado. Es decir, por unas causas u otras, del todas las fuerzas de la oposición. La intención de los socialistas es presentarse ante el Congreso como la alternativa de cambio y recuperar el papel, perdido a manos de Ciudadanos y Podemos, de líderes de la oposición.

De momento ha trascendido que Ferraz se ha puesto ya en contacto con ERC a través de su portavoz parlamentario Joan Tardà que tuvo ayer una breve conversación con Pedro Sánchez y que mantendrá los futuros contactos con José Luís Ábalos. Según ha informado La Sexta, el PSOE también se ha puesto en contacto con Podemos y Compromís a través de Margarita Robles.

Programa sin negociar

El secretario de Área de Transparencia, Odón Elorza, ha confirmado que el PSOE no va a negociar con los grupos políticos la moción de censura pero sí mantendrá diálogo en torno a un programa de gobierno "corto" de "regeneración democrática" que también incluirá una agenda social.

El diputado socialista ha señalado que no va a haber una "negociación a fondo" con el resto de grupos porque la cuestión "básica" que se aborda es el de la regeneración democrática pero sí habrá "diálogo" en estos días, de cara a la presentación de ese "programa corto" de Gobierno.

"El diálogo sería sobre lo que se va a presentar y sobre las cuestiones que se susciten en los marcos adecuados y en las reuniones convenientes. Se dice que negociación no, habida cuenta de las pretensiones que ya estamos recibiendo, ayer el PNV, por boca de Arantxa Tapia y en otros días se ha llegado a plantear qué va a hacer Pedro Sánchez con la autodeterminación para Euskadi o qué va a hacer con el autogobierno como si no estuviera claro el apoyo total del PSOE y del PSE-EE al autogobierno vasco", ha añadido.

Por ello, cree que se plantean "cosas peregrinas para negociar" en un momento en el que "lo básico y lo que toca" es debatir sobre la regeneración democrática y "no hablar de los presos que dicen en Cataluña o de la autodeterminación en Euskadi". "No es el momento y no es la cuestión", ha agregado.

Legislatura corta

"Nuestro plan es presentar un programa mínimo de regeneración democrática por parte del candidato Pedro Sánchez, con una agenda social también mínima pero imprescindible para debatirla el jueves y votarla el viernes y proceder, de acuerdo con otras fuerzas políticas, a un adelanto de las elecciones cuando se haya normalizado la vida política y establecido, por ejemplo, el requisito de que la RTVE sea realmente independiente y plural", ha indicado Elorza, que ha precisado que sería un programa "específico, corto de recuperación de la normalidad democrática", según ha recogido Europa Press.

Elorza ha reconocido que contemplan la posibilidad de que la moción de censura no salga adelante, su resultado es "incierto" y es "difícil el proceso". "Cualquier movimiento que hagamos, aunque sea únicamente saludar a alguien de determinadas fuerzas políticas en el pasillo es interpretado por el PP como que estamos negociando con los secesionistas, rompiendo España, siendo irresponsables y culpables de que suba la prima de riesgo", ha indicado Elorza, que ha asegurado que están "inventando noticias falsas" como que pudieran estar negociando con el PNV cuestiones sobre presos. Por ello, ha indicado que lo tienen "complicado" pero "más complicado lo tiene quien mantenga dudas sobre qué votar y puedan dejar que salga vivo de ésta Rajoy" como "si no hubiera pasado nada".