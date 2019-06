La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra, se reúne este jueves en el Congreso con los independentistas de Junts y de Esquerra Republicana (ERC) para hablar de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

De esta forma el PSOE completará la ronda de contactos con los partido con representación parlamentaria que el propio Sánchez inauguró el martes, con reuniones con los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, y que ha continuado este miércoles el secretario de Organización, José Luis Ábalos, con el PNV, Compromís, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria (CC) y el Partido Regionalista Cántabro (PRC). Sólo han quedado fuera Vox y Bildu.

Así, a las diez de la mañana la 'número dos' del PSOE tiene cerrada una reunión con la portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, y la vicepresidenta del PDeCAT, Miriam Nogueras, y una hora más tarde, a las once, con el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Abstención de los independentistas

El PSOE, por boca de Ábalos, no descarta el escenario de sacar adelante la investidura de Sánchez con la abstención de las fuerzas independentistas catalanas, pese a que ésa no es su preferencia, como venían trasladando en los últimos días, puesto que no quieren hacer descansar la gobernabilidad de España en estas formaciones.

Las reuniones tendrán lugar en el Congreso un día después de que el juicio sobre el proceso independentista y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 haya quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo.

Y es que la situación política de Cataluña y la demanda de un referéndum de autodeterminación planeará en ambas entrevistas. Rufián ya avanzó que trasladará a Lastra la necesidad de que el futuro Gobierno abra de nuevo mesas de diálogo que aglutinen todas la sensibilidades políticas y "retornar el conflicto político a la política".