PSOE, Podemos y el independentismo tachan de "fracaso" la manifestación contra Sánchez

La dirección federal del PSOE considera que "ha sido un fracaso" la concentración celebrada esta mañana en la Plaza Colón de Madrid contra las negociación del Gobierno socialista con los independentistas catalanes, informaron en fuentes socialistas.

Para el PSOE se demuestra que las "ideas unen, pero la crispación no". Asimismo, consideran que la sociedad ha dado la espalda a la crispación de las derechas.

El Secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha calificado de "pinchazo" la manifestación convocada este domingo en Colón (Madrid) por PP y Cs -y que ha contado con el apoyo de Vox- para denunciar la negociación del Gobierno con los independentistas catalanes.

"PP, Cs y Vox, con todo su dinero de Suiza, del Ibex y de Irán, con OKcloacas, ABC y La Razón convocando en portada, con las televisiones dando cobertura 24/7 y con autobuses gratis: PINCHAZO", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Además, ha calificado de "fracaso" la concentración: "Los que envenenan nuestra sociedad hoy han fracasado". Y ha concluido su mensaje defendiendo que "España es un país decente".

En tanto, el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias, ha considerado que "la participación ha estado por debajo de los deseos de los organizadores" al tiempo que ha alertado de que "la contrarrevolución reaccionaria es un movimiento ideológico profundo" en las sociedades, y de que no se trata de "un fenómeno español del momento".

Al margen de la manifestación, el líder de Podemos ha insistido en que la moción de censura no fue un movimiento coyuntural para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez, "sino la señal para una nueva dirección de Estado y de país a construir entre muchos".

6. La alternativa de país al bloque reaccionario sólo se puede construir desde políticas que recuperen el Estado del bienestar y que asuman gestionar la plurinacionalidad desde el diálogo sin exclusiones y no desde el poder judicial.

"Que el Gobierno no lo haya terminado de entender, explica su debilidad, su soledad y sus bandazos. Era obvio que ni la vieja guardia, ni los barones conservadores le iban a ayudar", ha añadido en aparente crítica al presidente del Gobierno, a quien ha pedido superar el "ensimismamiento" y asumir que, frente al "movimiento reaccionario" es necesaria toda la "fuerza social e institucional".

Por su parte, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho hoy, en relación a la manifestación, que "la amenaza ultra era una fantasía" y ha pedido al PSOE y a Pedro Sánchez coraje para "quitarse a sus ultras de encima".

En su cuenta de Twitter, Puigdemont ha escrito: "Según la lógica que los convocantes (y otros) nos aplican a nosotros, España no quiere estar unida porque la inmensa mayoría se ha quedado en casa".

El ex presidente catalán acompaña esta frase con un emoticono de risa y añade la pregunta "¿Relatamos?", en referencia a la figura del relator propuesta por el PSOE para coordinar y favorecer el diálogo en la mesa entre partidos en Cataluña.

Segons la lògica que els convocants (i altres) ens han aplicat a nosaltres, Espanya no vol estar unida perquè la immensa majoria s'ha quedat a casa...🤣. L'amenaça ultra era una fantasia; el PSOE ha de tenir coratge d'una vegada i treure's els seus ultres del damunt. Relatem? https://t.co/deAUrKliif

La Policía Nacional ha cifrado en unas 45.000 las personas que han acudido a la Plaza de Colón de Madrid, convocados por PP y Ciudadanos, mientras que estos partidos han calculado en 200.000 los asistentes a la protesta contra Pedro Sánchez.

Carles Puigdemont ha resaltado que hubo "más catalanes manifestándose en la capital de Europa por la independencia de Cataluña que españoles manifestándose en su capital por la unidad de España, Y eso que a ellos les regalaban el viaje".

Hi ha més catalans manifestant-se a la capital d'Europa per la independència de Catalunya que espanyols manifestant-se a la seva capital per la unitat d'Espanya. I això que a ells els regalaven el viatge. #FreeCatalanPoliticalPrisoners#FreeTothom