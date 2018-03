Sánchez pedirá a Rajoy que se someta a una moción de confianza si no hay presupuestos

El PSOE exigirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha anunciado este lunes el secretario general socialista, Pedro Sánchez.

"Si Rajoy no aprueba los presupuestos y no anticipa las elecciones, yo le exigiré que, por obligación con la ciudadanía y por responsabilidad institucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza", ha anunciado Sánchez. Así lo ha acordado la Ejecutiva Federal del PSOE, reunida en la sede del partido en Ferraz y comunicado posteriormente a los medios de comunicación Sánchez en rueda de prensa.

Sánchez sostiene que si Rajoy no supera esa cuestión de confianza, no tendrá excusa para no adelantar las elecciones generales.

@sanchezcastejon Si el señor Rajoy no aprueba los Presupuestos Generales del Estado y no anticipa las elecciones, le exigiremos a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza. — PSOE (@PSOE) March 5, 2018

La cuestión de confianza es un mecanismo parlamentario contemplado en la Constitución para medir el respaldo de un Gobierno, que es a quien corresponde su presentación y que necesita mayoría simple (más votos a favor que en contra) para superarla, pues en caso contrario deberá presentar su dimisión.

¿En qué se diferencia de una moción de censura? Que esta última no es potestad del Gobierno, sino de la oposición, ya que es su mayor instrumento para exigir responsabilidades políticas en el Congreso.

Pacto educativo

El secretario general del PSOE también ha anunciado que su grupo se levantará del Pacto Social y Político por la Educación que se negocia en el Congreso de los Diputados si el Gobierno no se compromete "mañana" a destinar al sistema educativo el 5% del PIB para recuperar la inversión de 2009.

"Vamos a plantear un ultimátum al Gobierno. Si no ponen encima de la mesa una propuesta de inversión de la educación pública conforme a lo que pasa en otros países, que es situarla en el 5% del PIB, el PSOE se levantará de la mesa del pacto educativo", ha dicho Sánchez.

Así, ha asegurado que si Rajoy no cumplir con el ultimátum, el PSOE no participará en más debates "porque no hay nada más que debatir hasta que se garantice la financiación suficiente y se garantice que la educación es un derecho y no una mercantilización", ha avisado tras presidir el Comité Federal de su partido.