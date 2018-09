El PSOE ve "muy difícil" la continuidad de Carmen Montón en el Gobierno

El PSOE ve "muy difícil" la continuidad de Carmen Montón como ministra de Sanidad tras conocerse que ella también cursó con irregularidades y presunto trato de favor un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Nadie en la Ejecutiva Federal ni en la dirección del Grupo Socialista descarta a esta hora la dimisión de Montón, una persona cercana y muy alineada con Pedro Sánchez desde los tiempos del no es no a Mariano Rajoy.

Es la conclusión cuando se pregunta a dirigentes, diputados y otros miembros del gabinete socialista, que añaden la coletilla: "Si queremos seguir manteniendo alto el listón de la exigencia al PP". Esa ha sido el denominador común esta mañana en la reunión del Grupo Socialista, durante la cual no se ha abordado oficialmente este asunto pero en el ambiente flotaba el asunto del máster de la ministra y cómo puede afectar a la estrategia contra Pablo Casado.

Probablemente, el presidente del Gobierno, confesaban varios consultados por Vozpópuli, esté pensando en clave personal sobre la "injusticia" que puede suponer cesar a Montón, y que luego Pablo Casado siga presidiendo el PP pese a estar implicado en un caso similar en la URJC; "el problema es que nosotros, mientras ella siga en el Gobierno no podemos decirle nada al PP".

Montón ha pedido ya su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso para explicar las presuntas irregularidades del máster que curso, como Casado o Cifuentes, en la URJC

La sensación es que "algo" va a pasar con Montón antes de que, a las 16.00 esta tarde, comparezca Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Senado. De momento, la portavoz del Grupo Socialista,Adriana Lastra, ha anunciado que la ministra ha pedido su comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso para explicarse. Nada más.

"No tiene nada que esconder", ha dicho Lastra, para la cual el caso de Montón no tiene "nada que ver" con el del presidente del PP y ha defendido que con Monton no ha existido trato de favor por parte de la URJC). "Ella es una persona seria y rigurosa, que ha demostrado que hizo en todo momento lo que se le exigió y que no tuvo trato de favor, y ella no es consciente de tenerlo sino que hizo lo que le exigía la universidad"

Nadia Calviño habla en pasado de Montón

De momento, nadie más del PSOE habla en público sobre qué debe hacer o no la ministra de Sanidad. El de Exteriores, José Borrell, no ha querido opinar desde Estrasburgo. "No voy a contestar a esta pregunta, entre otras cosas porque sería incapaz de hacerlo, porque llevo 24 horas encerrado aquí, tengo muy poca información y no podría decir nada más que lo que he leído en los periódicos y eso no aumentaría su información", ha zanjado el ministro a la prensa tras reunirse con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland.

Lapsus de su compañera en el Gobierno Nadia Calviño: "ha sido una extraordinaria ministra de Sanidad"

La anéndota de la mañana la protagonizó en un desayuno informativo la ministra de Economía, Nadia Calviño, al hablar de Montón ya en pasado: "Ha sido una extraordinaria ministra de Sanidad", dijo a preguntas de los periodistas.

La única voz de apoyo, hasta el momento, proviene de su federación, el PSPV. El sindíc del grupo parlamentario socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha destacado que su "amiga" Montón ha demostrado que "hizo un máster, que lo pagó, que fue a clases y que hizo un trabajo de fin" de máster; lo cual tiene "muy poco que ver" con otros casos. "A partir de ahí, que diga la gente lo que quiera", ha señalado.