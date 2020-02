El PSOE y sus socios votarán en contra de investigar abusos a menores en el Congreso

El PSOE, Unidas Podemos y el resto de socios del Gobierno de coalición se han posicionado en contra de una proposición no de ley sobre los abusos sexuales a menores de edad que Ciudadanos ha llevado este martes al Pleno del Congresos e los Diputados.

La iniciativa 'naranja' aborda medidas para reforzar los protocolos de prevención, detección y actuación ante situaciones de abuso, agresión y explotación sexual como las que han tenido lugar de manera continuada en centros de menores tutelados dependientes del Consell de Mallorca.

También incluye medidas sobre las actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en torno a la presunta agresión sexual cometida por varios jóvenes a una menor en Palma la madrugada del 24 al 25 de diciembre de 2019.

Además, el partido dirigido por Inés Arrimadas ha ampliado el texto de la proposición este mismo martes para forzar a la Cámara Baja a posicionarse sobre la creación de una comisión de investigación sobre el caso. Esa modificación que aboga por la creación de una comisión de investigación -propuesta en primera instancia por el Partido Popular- solo ha sido bien acogida por los grupos de la oposición.

Podemos rescata el 'PIN parental'

El diputado socialista Joan Pons ha defendido que "este caso ya está judicializado". "Una comisión de investigación en el Congreso supondría que las menores tendrían que estar otra vez en el centro de la batalla política", ha asegurado. Según Pons, votarán en contra "para proteger a esos menores y no para exponerlos".

La diputada de Más País Inés Sabanés ha reprochado a Ciudadanos que "podríamos haber logrado consenso" de no haber introducido una autoenmienda para construir la comisión. "Han malogrado una oportunidad para la unidad. Con su autoenmienda nos obligan a votar en contra", se ha aferrado. Sabanés ha acusado a Cs de querer "sumar con la derecha". "Prima el no poner el interés del menor por encima de sus intereses partidistas y partidarios", ha afeado.

La diputada de Unidas Podemos María del Mar Puig ha señalado que "para prevenir los abusos sexuales, según Save the Childrens, hay que garantizar que la infancia acceda a enseñanza reglada y desde etapas tempranas en educación afectivo sexual. Y llegamos al infame pin parental, señorías de Cs y del PP".

El PP carga contra "Unidas Callemos"

La popular Margarita Prohens ha acusado a Puig de asumir "el tono de barra de bar" y de pertenecer a "un partido que incluso habiendo feminizado su nombre" pero trata de callar a las menores tuteladas víctimas de abusos a menores. "Irene Montero compareció más de cinco horas y media y no tuvo tiempo de referirse a las menores de Baleares y de Valencia" ha lanzado.

"¿Las 16 menores en Mallorca, dos en Menorca y otros casos en Valencia no merecen una investigación? Cuando se producen los indicios en Valencia se aparta a la víctima, va a declarar esposada y sin asistencia letrada... Si 'nos queremos vivas y libres', como dice la ministra de Igualdad, voten a favor de la investigación y demuestren que no las quieren ocultas y calladas", ha criticado Prohens.

La popular, que ironizó con el nombre de la formación morada llamándoles "Unidas Callemos", ha advertido de que "nos van a callar mientras sigan siendo cómplices". "Se llama democracia o jarabe democrático. Esto les acompañara toda la legislatura", ha avisado.

El Marta Martín, la diputada de Ciudadanos encargada de defender la proposición ha asegurado que no quería "polarizar" el debate ni fomentar "el corporativismo". Al principio, ha recordado, la formación naranja no pidió dimisiones, pero sí exigió saber qué había fallado.

Cs pone en la diana a Mónica Oltra

"No voten en contra de algo que es indefendible", ha pedido. Para Martín, lo sucedido en Mallorca es "espeluznante" y "no es un caso aislado". "Los fallos a menores tutelados se han producido también en Valencia", ha añadido apuntando a Compromís y a la "condena por agresiones sexuales a un educador vinculado como ex pareja a una persona del Gobierno valenciano".

Se refería a Mónica Oltra, una intervención que más tarde ha provocado el enfado de Joan Baldoví. El diputado de Compromís ha estallado porque se ha citado "a una persona que no se puede defender" al no estar presente en el Congreso.

"Estamos ante unos escándalos terribles ocurridos en la administración pública. Hay grandísimos gestores políticos en general. En general funciona bien, pero casos como Baleares o Valencia no se pueden repetir", ha dicho la diputada de Cs.