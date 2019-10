El PSOE también habría comprado votos en un municipio de Granada

El PSOE habría "comprado votos" en varias provincias andaluzas. A las anteriores acusaciones -la semana pasada-, que aseguraban que los socialistas habían comprado sufragios en el municipio sevillano de Huévar de Aljarafe, este lunes el periódico ABC afirma que esta práctica también se extendería a un municipio de Granada.

El rotativo publica este lunes que el candidato a la Alcaldía del PSOE en el pueblo granadino de Vegas del Genil para las elecciones de 2015, Leandro Martín López, le ofreció un contrato en el Ayuntamiento en un vecino con la condición de que él ganase los comicios locales.

Martín, cuyo contrato significaba retribuir al vecino con 1.500 euros al mes, ha reconocido los hechos y ha confirmado que ofreció más cosas a otros vecinos y colectivos. Él lo llama "promesas electorales", mientras que la oposición lo cataloga de "compra de votos".

No llegó a contratar al vecino a dedo

Los resultados de las elecciones dieron la victoria al PP por cuatro votos, sin embargo, un pacto de los socialistas desalojó a los populares del Ayuntamiento. Entonces, Martín debía cumplir su promesa.

No obstante, Martín no llegó a cumplir el contrato y no contrató a dedo a quien prometió hacerlo. De esta manera, el propio candidato asegura que por no hacerlo, el vecino se enfadó y filtró el contrato.