El PSOE condiciona el diálogo con Rivera a que renuncie a vetar sus iniciativas

El PSOE acude este miércoles a la reunión con Ciudadanos para abordar la reforma electoral con ánimo constructivo pero dispuesto a recordar a los de Albert Rivera que si quieren hablar de "regeneración", que empiecen por levantar los vetos en la Mesa y la Junta de Portavoces a sus proposiciones de ley e iniciativas parlamentarias, y por permitir que se renueve al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente, José Antonio Sánchez, según aseguran fuentes parlamentarias socialistas a Vozpópuli.

Los socialistas son conscientes de que a Cs le interesa hablar "de lo suyo", el tema electoral, pero su delegación en esta cita, compuesta por la vicesecretaria general, Adriana Lastra, la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, y por los miembros de la dirección del grupo parlamentario, Rafael Simancas y Meritxell Batet, van a recordar que es la mayoría Ciudadanos/PP en los órganos de gobierno de la Cámara los que impiden sacar adelante el cambio del que tanto hablan.

Robles dijo este martes que el PSOE no se niega a hablar de esa reforma, pero prefiere hacerlo en la subcomisión habilitada a tal efecto ya en el Congreso, y no por intereses de partido, que es lo que achacan tanto socialistas como populares a Ciudadanos y Podemos. "Acudiremos", señaló la portavoz, "pensando siempre en los ciudadanos, no exclusivamente en el reparto y la puja de escaños y sofás".

Girauta y Prendes recordarán a sus interlocutores que el sistema electoral es manifiestamente injusto porque beneficia a los dos grandes partidos desde hace cuarenta años

A este respecto, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, advirtió este martes que, si no se han producido avances en subcomisión, es porque los distintos grupos parlamentarios "no quieren" mientras que el PSOE "no hace más que plantear iniciativas".

Y añadió en referencia a la exigencia que plantearán este miércoles a sus interlocutores: "Podría haber avances porque el Gobierno no tiene mayoría", pero con su apoyo al PP en Mesa del Congreso y Junta Portavoces, Ciudadanos está permitiendo un "bloqueo sistemático" de las iniciativas de la oposición.

Los interlocutores de la formación de Rivera, el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, y el vicepresidente de la Mesa del Congreso y alma máter de la propuesta de reforma electoral, Ignacio Prendes, van a plantear al PSOE sumarse a esa propuesta con el objetivo de lograr un sistema más "proporcional" que el actual, que beneficia claramente a los dos grandes partidos.