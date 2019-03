El PSOE va a acudir a los debates convocados por televisiones pero "no en función de la estrategia de otros", ha dicho esta mañana el secretario de Organización y coordinador del Comité Electoral, José Luis Ábalos, para enfriar la posibilidad de un cara a cara entre Pedro Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado.

Eso sí, no descarta aún ese debate a dos porque "forma parte de nuestra estrategia electoral" guardarse esa baza. "El cómo y el cuando forma parte de esa estrategia. La del PP lo sabemos: que uno para coger el estatus de alternativa (...) nosotros no tenemos esa urgencia. Lo decidiremos en función de nuestra estrategia electoral".

Mediaset ha pedido un debate cara a cara entre @pablocasado_ y @sanchezcastejon Uno de los dos será el próximo Presidente del Gobierno. Ya hemos aceptado — Javier Maroto (@JavierMaroto) 18 de marzo de 2019

"No vamos a ir a remolque de la desesperación de nadie", ha insistido Ábalos en referencia al líder popular. Está muy preocupado por el sistema electoral, "invitando" a Vox a que no se presente en determinadas circunscripciones. "Por eso su preocupación. Necesita ser la referencia. Tiene un problema de a tres y esto se acrecienta" con la petición de un cara a cara de Sánchez con Rivera.

"¿El señor Rivera es el candidato a la Presidencia o es el señor Casado?", ha vuelto a preguntarse el secretario de Organización de los socialistas, quien ha recordado que entre 1993 y 2008 no hubo cara a cara en TV: José María Aznar no quiso ni en 1996 con Felipe González ni en 2000 con Joaquín Almunia; y Mariano Rajoy, que accedió con Sánchez en 2015 no lo hizo seis meses después, en la repetición de elecciones de junio de 2016.

"La Comisión Federal de Listas ha ejercido su responsabilidad porque así dijimos que ibamos a hacerlo", señala Ábalos

Respecto a los cambios en las listas en Andalucía o Aragón, sobre la cual que la líder andaluza, Susana Díaz, dijo: "tomo nota". "Cada uno debe interpretar sus palabras". "Todos debemos tomar nota sobre estos procesos, de si son útiles". Y quien debe tomar nota es el Comité Federal que, "por unanimidad" -aunque Díaz y las ocho direcciones andaluzas no votaron-, "que no es tan usual".

"No solamente se cambiaron en cuatro provincias andaluzas, sino alguna otra mas en Aragón y otros sitios, siempre con base al mismo criterio: y es que la Comisión federal de Listas iba a ejercer su responsabilidad porque queríamos unas candidaturas pensadas en las elecciones generales no en otra clave y que recogieran la acción de gobierno", ha dicho el número tres socialista.

Mas del 50% de los candidatos a Congreso y Senado son mujeres. La renovación de cabezas de lista al Congreso es de un 57% y en el total de candidaturas, del 80%; En el Senado, la renovación alcanza 80% cabezas de lista y 86% total. Por lo que respecta a la candidatura europea que encabeza Josep Borrell, la renovación es del 65%. En su totalidad 25% son jóvenes

"Queremos transmitir renovación, energía, ilusión y esperanza. Son unas listas para un proyecto ganador, que quiere seguir transformar la sociedad". Y respecto a las quejas de Andalucía, que formuló un voto particular al dictamen de las candidaturas, además de no votarlas en el Comité Federal, el dirigente socialista avisa a Díaz y los suyos: "No hay democracia sin cumplimiento de norma. El Comité Federal de Listas tiene responsabilidad que debe ejercer. Tratar de confrontar democracia y norma es un error. Eso es caos, no es democracia".

La "criba" en el PP

Respecto a la derecha, Ábalos, que ha calificado a Vox de partido "franquista" -durante 40 años han estado tapados pero ahora han emergido, ha dicho-, el PSOE va a insistir en "la derecha de las tres cabezas", que "busca privar al rival político con insultos y descalificación, y la revisión preocupante de derechos constitucionales".

Casado "ha cribado a los sectores más moderados. Nos hace pensar que sus candidaturas no están pensadas para gobernar sino más bien pensadas para estar en la oposición. Renuncian a la opción de gobierno y está preparando listar para la oposición", se advierte desde el PSOE.

Y, llegados a ese punto, el debate de fondo que el PSOE está interesado en plantear es "¿Qué España queremos y que políticas? ¿Incluyente o excluyente? ¿Cordón sanitario o acuerdos? ¿Evolución o involución?", se ha preguntado. Porque "este país no se puede permitir volver atrás, a la España de la plaza de Colón que los españoles dijimos hace 40 años, y un poco antes, que no queríamos".