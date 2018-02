El PSOE cambia del 'no' a De Guindos a la "abstención crítica"

Después de que Irlanda retirase la candidatura del gobernador del Banco Central de Irlanda, Philip Lane, el todavía ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha convertido en el único candidato a ocupar la vicepresidencia del BCE, un 'cambio de planes' que ha tenido consecuencias en el seno socialista español.

Si en un principio el partido dirigido por Pedro Sánchez se aferró al 'no' rotundo porque prefería para esta plaza a una mujer con perfil "técnico" y no político; ahora optará por una "abstención crítica", independientemente del voto del grupo socialista europeo, pues no considera "elegante" votar en contra del único candidato.

La posición del PSOE se manifestará el lunes 26 de febrero en la Eurocámara, donde De Guindos comparece formalmente ante la comisión de Economía en su camino hacia la vicepresidencia

Así, los socialistas, que habían sostenido que no iban a apoyar el titular de la cartera de Economía -que tiene que acudir el lunes 26 de febrero a la Eurocámara para comparecer formalmente ante la comisión de Economía en su camino hacia la vicepresidencia-, prefieren ahora manifestar su posición crítica ante la candidatura con una abstención tal y como ha revelado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Al día siguiente, el 27 de febrero, la comisión parlamentaria votará un texto en el que expondrá una opinión sobre el futuro vicepresidente del BCE, que se someterá de nuevo a votación en el pleno de la Eurocámara a principios de marzo. Sin embargo, la opinión del Parlamento Europeo en este proceso, al igual que la del propio BCE, no es vinculante.

Cisma por Valenciano

Pero los argumentos para justificar la falta de apoyo a De Guindos -no es mujer ni tiene un perfil técnico, sino político, y el PP no consultó al resto de las formaciones- han originado una polémica en el propio PSOE al no apoyar Ferraz que Elena Valenciano, exvicesecretaria general del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, exintegrante de la gestora que tomó el control del partido tras la dimisión de Pedro Sánchez y actual eurodiputada, se convierta en la nueva presidenta del Grupo Socialista en la Eurocámara.

Él no, pero Valenciano es de los tuyos -apoyase o no a Susana Díaz en las primarias- y, además, es mujer. La controversia se ha trasladado a las jornadas de buen gobierno que ha convocado Pedro Sánchez con los ex secretarios generales socialistas el 15 de marzo en la Escuela Jaime Vera para favorecer "la unidad". Rubalcaba ha decidido no acudir, Felipe González se los está pensando y Susana Díaz y Javier Fernández tampoco han confirmado. Sin embargo, Lastra ha intentado salvar el asunto asegurando que "espera" que acudan por ser "referentes" para el socialismo gracias a cómo gobiernan sus CCAA.

Las cuentas del PSOE

Por otro lado, Lastra se ha referido a la intención del PP de sentar en la Comisión de investigación sobre financiación de partidos políticos creada en el Senado al presidente de la asociación Bancal de Rosas -artífice del 'crowdfunding' de las primarias de Pedro Sánchez- y del ex secretario general del PSC José Montilla.

"No tenemos nada que ocultar. Cada vez que va un ex miembro del PP al Congreso se descubren muchas cosas y por eso quieren generar ruido, están intentando una crear una cortina de humo para tapar sus vergüenzas, pero nuestra financiación es clara y transparente", ha acusado Lastra.