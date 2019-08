La izquierda critica el "poco entusiasmo" de Díaz Ayuso en su discurso

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, ha calificado de "vacío, huero, hueco, sin entusiasmo y aburrido en muchos momentos" el discurso de investidura pronunciado este mediodía en la Asamblea de Madrid por la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Tras dicho la intervención de la popular en la primera sesión del Pleno de investidura, Uribes ha dicho a los medios que no les ha sorprendido a su grupo, pero que "lo peor de todo" es que adolece de "una inocencia histórica incomprensible".

"Ha hablado como si PP llegara ahora a las instituciones, como si la corrupción fuera una problema a combatir ahora, cuando lo arrastran desde hace 24 años", ha manifestado.

Por tanto, su valoración es "muy negativa", por lo que han confirmado su rotundo voto negativo a la investidura de Ayuso. Además, el exdelegado del Gobierno en Madrid ha asegurado que el discurso de la diputada del PP ha destilado "un síndrome viejo, ultraliberal y ultraconservador de maldad estatal, es decir, que lo público es malo y lo privado y de la sociedad civil es bueno".

"Eso que lo diga una persona que quiere ser presidenta deja mucho que desear. Y es que Díaz Ayuso ha tenido un entusiasmo cero y una falta de profundidad que no debería haberse producido", ha añadido.

Aire de "desgana"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Íñigo Errejón, ha señalado este martes que en el PP hay un aire de "desgana", ya que no ha acudido a la primera sesión del Pleno de investidura el líder del PP, Pablo Casado, y ha augurado para la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, un Gobierno de "inestabilidad y debilidad".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional tras celebrarse esta primera sesión, ha indicado que el discurso en general le ha transmitido "desgana" y que en el PP le han transmitido este mismo sentimiento, donde "no estaba ni si quiera el líder de su partido y no le han aplaudido ni sus socios".

"Es una candidata que está bajo sospecha y el PP no tiene voluntad de gobernar por las cosas que quiere hacer en el futuro por eso en el discurso de Ayuso no se ha encontrado ninguna referencia a las vidas concretas de los madrileños, ni a los contratos precarios. Habla de adiciones al móvil y no habla de las casas de apuestas", ha afeado a la 'popular'.

También, a su parecer, ha hecho unas referencias "un tanto inquietantes" a la violencia machista, con un discurso "desganado y deshilachado" y una investidura "deslucida y triste" de un Gobierno que nace sometido bajo el "chantaje" de Vox y sus presuntas irregularidades con Avalmadrid o la trama 'Púnica'.

"Le auguramos que va a ser un Gobierno de un largo núcleo de inestabilidad, debilidad en el que perderemos tiempo hablando de los problemas de la descomposición del PP. En el PP tienen un problema nuclear con la corrupción hasta que no pase a la oposición no se va a regenerar", ha vaticinado.

En este punto, ha pedido a Ayuso "compromisos reales" y que dé respuestas "sencillas" ante sus "sospechas" porque si no irá por el mismo camino que los expresidentes regionales Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.