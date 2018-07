El PSOE confía en que Sanz Roldán aclare las cintas de Corinna en la Comisión de Secretos

El PSOE se conforma de momento con la comparecencia del el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. Esperan que el general aclare las grabaciones de Corinna zu sayn Wittgenstein sobre el rey emérito. Por ello, apoyará su comparecencia en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso antes de decidir si debe apoyar otras iniciativas.

"Primero vamos a atender la comparecencia y después se verá si corresponde alguna otra iniciativa", ha dicho el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en rueda de prensa en la sede del PSOE. Ábalos se ha mantenido en esta respuesta, una y otra vez, al ser preguntado sobre la comisión de investigación parlamentaria que quiere impulsar Unidos Podemos y sobre la posibilidad de una investigación de la Agencia Tributaria (AEAT) sobre las finanzas del Rey emérito.

Ábalos ha argumentado que la comparecencia del director del CNI es "el cauce normalizado e institucionalizado" en un caso de este tipo, que "no procede ningún otro procedimiento extraordinario hasta en tanto se produzca esta comparecencia" y ha evitado adelantar más acontecimientos. "A día de hoy no vemos otra iniciativa más que ésta", ha dicho. Es más, ha opinado que sería "absurdo" reaccionar a las provocaciones de la manera que quiere quien la plantee, porque supondría "quedar a merced de cualquier interés".

El titular de Fomento no ha querido valorar el contenido de las grabaciones -en las que Corinna acusa a Don Juan Carlos de haberla utilizado como testaferro-- y solo ha dicho que no es algo que "estremezca" al partido, que no lo ven "ni como chantaje ni como nada" y que se está tratando "desde la responsabilidad".

Precisamente ha apelado a la "responsabilidad" para defender que el cauce para ver este asunto sea una comparecencia a puerta cerrada. A su modo de ver, la transparencia fortalece "y no se hace con la idea de debilitar las instituciones", así que, si bien "cada cual la interpreta como quiere", su idea de transparencia es la de la responsabilidad.

Preguntado por el hecho de que el PSOE haya llegado al Gobierno apoyado por partidos de "valores republicanos", ha replicado que el partido también los tiene, y que ese compromiso cívico es distinto de apoyar la república como forma de Gobierno --"se puede defender la república y no tener ningún valor republicano"--.

No obstante, ha recalcado que el PSOE también es un partido constitucionalista y se identifica con la Constitución, que "no establece ningún dilema entre España y monarquía". "Nosotros estamos en la Constitución y ahí está la monarquía, que no está por encima de la Constitución sino en la Constitución", ha remachado.