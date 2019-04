El PSOE cree haber encontrado el argumento definitivo contra el PP en la afirmación de Daniel Lacalle, su "gurú económico", como le ha calificado el secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, de que "el debate no es cuánto se revalorizan las pensiones, sino cuánto se recortan, un 20%, un 30% o un 40%". Comenzó este domingo Pedro Sánchez, durante un mitin del PSC en Barcelona, y hoy el Comité Electoral ha salido en tromba.

Conviene "no jugar" con uno de los pilares del Estado de bienestar, ha dicho Ábalos en rueda de prensa, y "nos preocupa lo que quiere hacer PP con las pensiones. Nos inquietan las señales que nos manifiestan. Los españoles tienen que saber que pretenden" en la próxima legislatura. El PSOE, ha insistido, defenderá revalorizar la jubilación con el IPC anual y para que el sistema sea sostenible con los actuales pensionistas y los venideros.

"Escuchando a su gurú económico parece que pretenden aniquilar el sistema de las pensiones", ha señalado el número tres de los socialistas antes de detallar qué consecuencias tendrían las propuestas de Lacalle: 300 euros menos para cada jubilado que cobre ahora la media, unos 980 euros; es decir, cobrarían 592 euros con una reducción del 40%. Pero para un buen porcentaje, que cobra menos, situaría sus pensiones en poco más de 400 euros al mes.

Daniel Lacalle quiere "un sistema de capitalización privada" que dejaría fuera del sistema a millones de pensionistas, sostiene el PSOE

Daniel Lacalle "quiere un sistema de capitalización privada. Un principio de la filosofía neoliberal, que es sálvese quien pueda, en definitiva, acuda usted al mercado", cree el PSOE. Un ex gestor de fondos de pensiones, recalcó, que "quiere romper con el pacto de Toledo".

Entre su número dos por Madrid, Adolfo Suárez Illana, quien hizo la pasada semana unas polémicas declaraciones sobre el aborto, y su número cuatro, Lacalle, los del PP "parecen empeñados en llevarnos a la prehistoria". Ya se está viendo con la "alianza populista de ultraderecha" en Andalucía.

No es un problema de "interpretación" de sus palabras, como denuncia el responsable económico de los populares, "es un problema de escucharlo" y de no creerse los "subterfugios contables" para que los ricos paguen menos y "quienes necesitan de la ayuda del Estado" no puedan hacerlo.

Subsidio a mayores 52 años, "en marcha"

El secretario de Organización del PSOE ha negado, por otro lado, que se haya paralizado el subsidio a los mayores de 52 años, como se asegura en algunas informaciones. "En ningún caso se ha paralizado la gestión de los subsidios, que está absolutamente en marcha". "Desde el 14 de marzo hasta 28 marzo se han recibido 56.000 solicitudes, de las cuales 32.000 ya han sido "aprobadas".

Hay casos particulares que pueden estar demorados, pero la tramitación "no va a impedir que surtan los efectos desde que la norma entró en vigor" y los afectados podrán "cobrar los atrasos".

Además, Ábalos ha negado que las "cloacas" sigan en marcha con el actual gobierno socialista, como denunció anoche Pablo Iglesias, y la prueba, ha recalcado, es que el objetivo de la mal llamada policía patriótica del PP era que Sánchez no llegara a la Presidencia del Gobierno y ha llegado.