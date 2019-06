Tras las palabras de este miércoles del negociador José Luis Ábalos, diciendo que no descartan contar con la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez, este jueves ha venido la confirmación de ese giro estratégico del PSOE antes las dificultades que se está encontrando: la vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha pedido a la portavoz de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borrás, que su formación "no bloquee" la elección del candidato socialista; es decir, que se abstenga. Pero Borrás le ha respondido que "no se dan las circunstancias".

Lastra y Borrás, acompañada de la también diputada de JxCat Miryam Nogueras, han analizado las posibilidades de cooperación con la número dos socialista, a la que no han visto ya tan confiada como hace una semana en que la investidura vaya a ser cosa fácil.

De hecho, tras el no de Coalición Canaria y de Navarra Hoy, a Sánchez solo le queda confiar en la abstención de ERC y del partido del huido ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para sumar 173 diputados -PSOE (123), Unidas Podemos (42), Compromís (1), PNV (6) y PRC (1)- ser elegido en segunda votación con más síes que noes tras una primera fallida. Eso, o ir a una repetición de elecciones que nadie quiere.

Votarán no a Sánchez

Borrás ha señalado que cuatro de sus siete diputados votarán no y los otros tres, los encarcelados Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez (cabeza de lista) no podrán participar en la votación tras la suspensión aprobada en la Mesa del Congreso. JxCat se niega a su sustitución, lo que, en principio favorece la elección de Pedro Sánchez porque son tres noes menos de momento.