El PSOE citará a declarar a Cifuentes en la comisión que investiga la financiación ilegal del PP

El Grupo Socialista va a solicitar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ante la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del PP.

Lo acaba de anunciar el Secretario de Organización de los socialistas, José Luis Ábalos, tras conocerse que el exconsejero de la CAM Francisco Granados la ha implicado en la trama.

Según Ábalos, es “conveniente” que Cifuentes comparezca y que también lo hagan “las personas a las que hoy se ha referido” Granados, en alusión a Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Las encuestas y Ciudadanos

El número tres del PSOE ha negado por otro lado que Ciudadanos esté comiendo terreno electoral a su partido. “Yo no he visto ningún votante nuestro que me diga que se va a Ciudadanos”.

A su juicio, “hay quien le interesa hablar de encuestas cuando no hay elecciones a la vista”, añadió en referencia a Albert Rivera y los suyos.

El PSOE, recalcó, va a seguir trabajando “por la dignidad” del país hablando de pensiones y de la brecha salarial, o de los trabajadores pobres y el empeoramiento de los servicios; no hará el juego a “las derechas”, PP y Ciudadanos, que cuando el Grupo Socialista presenta iniciativas en ese sentido en el Congreso, las rechazan.

Reglamento de Primarias

El Secretario de Organización Socialista ha presentado oficialmente el reglamento de Primarias que este sábado aprobará el Comité Federal del PSOE.

El texto quita poder al que hasta ahora era el máximo órgano entre congresos y de lo da a la militancia, que tendrá obligatoriamente que pronunciarse en caso de investidura de un candidato a presidente que no sea socialista.

Se trata de evitar que se repitan situaciones como la del uno de octubre de 2016, cuando el Comité Federal derribó a Sanchez para imponer posteriormente una gestora que forzara la abstención en la investidura a Mariano Rajoy.