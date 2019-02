El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha señalado que su partido está dispuesto a participar "en todos los debates, en todos los medios y en todos los formatos" que se organicen, y ha apuntado que participarán "por supuesto" en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Casado que ha propuesto el PP a la Academia de Televisión.

En declaraciones a los medios este martes en el Senado, Gil ha subrayado que las reticencias de Ciudadanos a la celebración de ese cara a cara se debe a que en el bloque de la derecha "no tienen claro" quién es el líder que debe representar "a las derechas" en ese debate a dos de cara a las generales del 28 de abril.

"No tengo claro quién es el líder de la oposición, y no lo tiene claro la derecha del país; de este lado esta el PSOE con un líder claro y un proyecto nítido para las elecciones, del otro lado tenemos a las derechas que no saben ni quien es el primero para poder representarlas en ese debate cara a cara", ha apuntado, para una vez más insistir en que lo socialistas estarán en todos los debates, "y por su puesto en el de la Academia".

Además, Gil se ha referido a la participación del PSOE en el debate a cinco propuesto por el grupo Atresmedia, aclarando que ellos no vetarán a nadie porque, ha añadido, les gusta "la democracia, las elecciones y contrastar opiniones". "Vamos con ganas a las elecciones y todos los formatos nos vendrán bien", ha añadido.

Debate a cinco

Sobre si será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien participe en ese debate a cinco con Abascal (Vox), Casado (PP), Rivera (Cs) e Iglesias (Podemos), el portavoz ha señalado que ese extremo le corresponde al comité electoral decidirlo y ha recalcado que irá en función de las agendas, de la disponibilidad del candidato y d las personas que formarán parte del grupo de portavoces del partido. "En cualquier caso, el PSOE estará representado al máximo nivel en todos los debates", ha matizado.