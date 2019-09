El Parlamento de Navarra rechaza un texto a favor de la libertad de expresión de las víctimas de ETA

La tensión política aumenta en Navarra. Este lunes, durante la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de la Comunidad Foral, el PSOE, PNV, Bildu, Podemos e IU han unido sus votos para tumbar una declaración institucional presentada por Navarra Suma (UPN, PP y Cs) a favor de la libertad de expresión de las víctimas de ETA. La iniciativa se presentó tras el encontronazo de la pasada semana entre la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y una víctima de la banda terrorista.

Más en concreto, la propuesta de Navarra Suma rechazada por el resto de partidos en la Junta de Portavoces decía que "el Parlamento pide que se respete el derecho de las víctimas del terrorismo a expresar sus sentimientos y sus demandas sin que se penalice o cuestione que ejerzan además su derecho a adscribirse a las formaciones políticas o sociales que estimen oportunas".

Esta propuesta de la coalición de centroderecha traía causa de un incidente acaecido la semana pasada. María José Rama, viuda del guardia civil Juan Carlos Beiro asesinado por ETA en 2002, declinó saludar este martes a la presidenta de Navarra, María Chivite, y criticó con dureza que haya accedido al Gobierno de Navarra con la abstención de EH Bildu. Después, el vicepresidente del Ejecutivo foral, Javier Remírez, señaló que Rama estaba "condicionada" porque había ido en una candidatura de Vox.

Este lunes el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez Nievas ha manifestado que "tenemos un Gobierno de Navarra absolutamente débil porque el PSN es consciente de los socios que tiene", ha recogido Europa Press. "Esto no es una reprobación al vicepresidente, que méritos ha hecho, pero cuestionó el posicionamiento de una viuda, cuestionó su libertad de ideología y eso es extraordinariamente grave", ha indicado, para indicar que el PSN "tiene una posición incómoda" y "vota que no con Geroa Bai y con Bildu".

Tras criticar las posiciones del PSN respecto a la elección de la Presidencia del Parlamento, al senador autonómico o la Presidencia de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Pérez Nievas ha censura la "incongruencia" del PSN y "la locura en la que él solito se ha metido".

Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha criticado la declaración de Navarra Suma que, según ha precisado, "queríamos votar sí" y "la hemos enmendado suprimiendo la exposición de motivos" y recortando el punto del texto. "Pero Navarra Suma se ha negado a asumir esta enmienda", ha apuntado, para señalar que "el PSN es víctima, la presidenta del Gobierno es víctima, el vicepresidente del Gobierno es víctima y yo mismo también, hemos tenido que llevar escoltas", ha señalado.

Tras decir que "ya basta", ha indicado que "no vamos a permitir que se instrumentalice más este tema porque el PSN siempre ha estado del mismo lado". "Siempre del lado de las víctimas y buscamos la memoria, la justicia y la reparación. Tenemos que fomentar la convivencia y no puede ser que este tema esté instrumentalizado por la derecha", ha manifestado, para defender que "a las víctimas hay que acompañarlas y no utilizarlas".

El PSOE y Navarra Suma, cada vez más lejos

La política navarra está cada vez más tensa, con fuertes acusaciones de la derecha a Chivite por su relación con Bildu. A pesar de que Bildu no está en el Gobierno navarro, su apoyo es necesario para que el PSOE y sus socios de Geroa Bai, Podemos e IU saquen adelante sus iniciativas o para que, como en este caso, tumben las propuestas del centroderecha. Además, contra todo pronóstico la pasada semana socialistas y bildutarras se aliaron en una votación para elegir presidente de la Mancomunidad de Pamplona.

El Ejecutivo de Chivite y la coalición abertzale se acercan al mismo ritmo que el PSOE se aleja de Navarra Suma. La alianza de UPN, PP y Cs está haciendo una dura oposición y piensa seguir en la misma línea. Los puentes entre el PSN y Navarra Suma están dinamitados. Y, con posicionamientos como el de este lunes, parecen imposibles de reconstruir.