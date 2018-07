El PSC ve "inevitable" la "ruptura" y el "odio" en Cataluña si no hay un esfuerzo de todos por "serenarse"

El diputado en el Parlament del grupo PSC-Units Ramon Espadaler ha advertido este domingo del peligro "inevitable" de que se instaure "el odio" y "la ruptura" en Cataluña si no se hace un esfuerzo para serenarse, tras arrollar un coche unas cruces amarillas situadas en la plaza de Vic que reivindicaban la libertad de los presos independentistas (Barcelona).

En su cuenta de Twitter, Espadaler ha asegurado que "somos muchos los que no nos sentimos representados ni por la monopolización del espacio público (que nos pertenece a todos) ni, aún menos, por el atropellamiento de las cruces".

Som molts els q no ens sentim representats ni per la monopolització d l’espai públic (q ens pertany a tots) ni, encara menys, per l’atropellament de les creus. O fem l’esforç de posar-nos a la pell de l’altre i d’asserenar-nos, o el trencament i l’odi seran inevitables. @UnitsCatpic.twitter.com/GlCSjavdDv