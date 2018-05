El PP presiona al PNV con los Presupuestos ante la moción de censura

"El PNV es un partido maduro". El Partido Popular apela a la madurez de los nacionalistas vascos para evitar la "inestabilidad" que generaría el voto peneuvista a favor de la moción de censura registrada por el PSOE contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que se debatirá este jueves y viernes. Y, de paso, utiliza los presupuestos para lanzar una advertencia.

"El PNV tiene que decidir si sigue adelante con estos presupuestos", ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, a la salida de la sesión de control celebrada este miércoles. La otra opción, añade, es "generar inestabilidad" apoyando a Pedro Sánchez, a quien ha definido como un presidente que "no tiene la confianza suficiente" de la Cámara ni de los españoles.

No se trata de lo que el PP pueda hacer con las cuentas si prospera la moción de censura, sino de cuál sería la posición del 'nuevo' Ejecutivo

Según Hernando, el PP no tiene interés en que "decaigan" los puntos que se han aprobado en materia presupuestaria por culpa de "el estado de ansiedad de algunos que están pensando en encuestas". "Sánchez debería pensarse si vale la pena intentar ser presidente con los independentistas catalanes y Bildu", ha planteado.

Por otro lado, fuentes de la dirección nacional han señalado al respecto que no se trata de lo que el PP pueda hacer con las cuentas si prospera la moción de censura, sino de cuál sería la posición del 'nuevo' Ejecutivo y de los partidos del arco parlamentario en ese escenario. Desde el PP no se imaginan a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno aprobando los presupuestos tal y como están en este momento. "¿Va a gobernar con unos presupuestos que él mismo no ha apoyado?", ha preguntado Hernando.

Incluir enmiendas

Las cuentas del Estado se tramitan actualmente en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y podría incluir enmiendas, aunque esos cambios tendrían que ser ratificados a su vuelta al Congreso, y es en ese último trámite en el que todo dependería de lo que hagan las demás formaciones con un nuevo Gobierno.

En cualquier caso, desde el PP se asegura que la modificación de los presupuestos no está encima de la mesa, sino la moción de censura. En sus declaraciones en los pasillos del Congreso, Hernando ha insistido en defender que Mariano Rajoy no dimita ni convoque elecciones. "No vamos a disolver las Cámaras", ha adelantado. Eso, dice, "supondría no subir las pensiones a nueve millones y medio de pensionistas" o no equiparar los sueldos de la guardia civil y de la policía ni subir los salarios de los funcionarios, entre otras medidas...