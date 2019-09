El PP pide al presidente del Senado que explique el plagio en uno de sus libros

El portavoz del Grupo Popular en el Senado ha asegurado este lunes que el PP va a esperar a las explicaciones que dé el presidente de la Cámara, el socialista Manuel Cruz, sobre el supuesto plagio en uno de sus libros que hoy revela el diario ABC, antes de pedir su dimisión.

Maroto ha explicado a los periodistas que Cruz, catedrático de Filosofía, "se había presentado como una persona con una reputación impecable".

"Yo no quiero hacer como hace el PSOE, que primero tiran la piedra y después piden la explicación. Ese no es el estilo del PP. Vamos a pedir las explicaciones oportunas, no estamos hablando de un miembro del Gobierno".

A juicio del portavoz popular, la acusación contra Manuel Cruz "es más grave porque estamos hablando de una de las cabezas de las Cámaras de representación popular, el Senado".

"Creo que el señor Cruz tiene que dar explicaciones, no para salvar su imagen, que no nos importa, sino para salvar la imagen del Senado, que es una de las Cámaras que sí nos importa y mucho".

Piden explicaciones

Maroto ha recalcado que no va a hacer como el PSOE, "primero meter la pedrada en la cabeza y luego pedir la explicación".

"Nosotros vamos a pedir la explicación a una persona que tiene todo el derecho a dar sus explicaciones sobre lo que ha pasado", insiste Maroto.