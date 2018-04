El PP "no desea" la censura a Cifuentes pero se niega a dejarla caer todavía

El PP "no desea" que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pase a manos del socialista Ángel Gabilondo porque Ciudadanos apoye la moción de censura del PSOE y Podemos, pero se niega a forzar, por ahora, la dimisión de Cristina Cifuentes si "antes" Ciudadanos no hace dimitir a los diputados Toni Cantó y a Miguel Gutiérrez, y Pedro Sánchez hace lo propio con el secretario general del PSM, José Manuel Franco, por haber falseado sus currículum vitae.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede nacional de los populares tras el Comité de Dirección al que ha asistido Mariano Rajoy, el vicesecretario de Política Social, Javier Maroto, ha intentado por todos los medios desviar la atención sobre qué hará su partido y ha puesto la pelota en el tejado de la formación de Albert Rivera.

Lo que critican los españoles, ha explicado, no es que Cifuentes tenga un master falso, sino que los partidos apliquen un "doble rasero" en función de que la irregularidad afecte a los suyos o no. "¿Si quien lo hace es un dirigente del PP se le quema a lo bonzo y si no, no?", se ha preguntado.

Los populares cargan contra Rivera por el "oportunismo" que supone haber encargado una encuesta para saber qué piensan los españoles del 'caso Cifuentes'

"Nosotros no hemos encargado una encuesta para decidir qué es más justo o no; o lo que es más oportuno, por no decir oportunista", ha cargado Maroto contra Rivera en alusión al sondeo contratado por Ciudadanos para ver el estado de la opinión pública respecto al 'caso Cifuentes'.

Lo que parece claro, visto lo ocurrido este lunes, es que los populares van a apurar hasta la fecha límite del 7 de mayo para que sea debata esa moción de censura en la Asamblea de Madrid, a la espera de ver qué hace el fiscal. Si, finalmente, no pide la imputación de Cifuentes, Rajoy y lo suyos se agarrarán a ese clavo ardiendo en la esperanza de que Ciudadanos rectifique.

Pero, dado el enconamiento del debate y la insistencia de los de Rivera en que Cifuentes debe caer, este escenario parece el menos probable, en detrimento de una salida honrosa para la todavía presidenta madrileña.