El PP negociará con el PSOE la renovación del CGPJ cuando pase la 'tormenta Delgado'

"¿Cómo vamos a sentarnos ahora a negociar el Poder Judicial con un Gobierno que, tras nombrar a Dolores Delgado fiscal general, quiere cambiar el Código Penal para favorecer a Junqueras y los otros presos del referéndum de independencia en Cataluña?", se pregunta una persona del entorno del presidente del PP, Pablo Casado. "Por lo menos, tendremos que esperar a unas semanas, hasta que pase la tormenta de la comparecencia de la ex ministra de Justicia en el Congreso", insiste a Vozpópuli esta fuente popular.

Si se cumplen sus vaticinios, hasta bien finales del mes de febrero no habrá una primera reunión formal entre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el portavoz judicial de los populares, Enrique López, porque durante la comparecencia obligada de Delgado ante la Comisión de Justicia del Congreso se volverá a reproducir la bronca entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC y el resto de socios del Gobierno, por un lado, y PP, Ciudadanos, Vox y otros partidos minoritarios.

"Ningún votante del PP entendería que nos reuniéramos ahora con el PSOE", se justifica desde la Dirección nacional del PP, que está convencida de que el responsable del bloqueo de la negociación no está en la oposición sino en un Ejecutivo empeñado en tomar decisiones unilateralmente respecto a Cataluña que "claramente, no defienden el interés general de los españoles".

El PP niega que haya sondeado a jueces y magistrados para formar parte del nuevo Poder Judicial, "porque eso sería tanto como empezar a negociar ya y no queremos"

Eso no quiere decir, aclaran, que Casado vaya a boicotear la renovación del Poder Judicial ni del Tribunal Constitucional. En estas mismas páginas, el portavoz judicial de los populares, Enrique López, decía este sábado en una entrevista con Vozpópuli que el principal partido de la oposición es "un partido de Estado" que no va a ejercer el filibusterismo; pero hasta que el Ejecutivo no vuelva a serlo "de Estado" y no de partido, hasta que no deje de favorecer las "urgencias judiciales" de Oriol Junqueras y el resto de presos por el referéndum ilegal, no hay forma de pactar.

De hecho, estas fuentes niegan que el PP haya sondeado formalmente a jueces y magistrados dispuestos a formar parte del futuro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Eso sería tanto como empezar a negociar ya y no queremos", admiten las fuentes consultadas, y antes, también, quiere ver cómo evoluciona la polémica reforma del Código Penal:

El Gobierno quiere reformar el Código Penal para rebajar las penas de los delitos de sedición y rebelión amparándose en la legislación de la UE. No mientan: en Alemania se penan con cadena perpetua.Sánchez quiere indultar de facto a los independentistas a los que debe el cargo. pic.twitter.com/CXrpc6OEK1 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) January 24, 2020

De momento, y para quitarse la presión mediática en pro de esa renovación, el PP ya ha condicionado oficialmente la reforma a una vuelta al sistema de elección mayoritaria del CGPJ por jueces y magistrados anterior a 1985, contrario al actual, con el que PP y PSOE han convivido los últimos 35 años.

En la sede nacional de la calle Génova existe malestar con el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, el conservador Carlos Lesmes, por haber decidido unilateralmente en el último pleno no efectuar nuevos nombramientos de jueces y magistrados hasta que los partidos se pongan de acuerdo y renueven el Poder Judicial.

Pero Enrique López ya advirtió en la entrevista con Vozpópuli publicada este sábado que el hecho de que el CGPJ lleve en funciones un año"no es un problema" porque el Gobierno de Pedro Sánchez ha estado "año y pico" y España ha seguido teniendo gobierno.