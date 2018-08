Marlaska oculta las razones del cese del jefe de la UCO

La vuelta al curso político comienza igual que terminó antes del verano: con trifulcas. En esta ocasión, a cuenta del cese del coronel jefe de la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí.

Al inicio de su intervención en la Comisión de Interior del Congreso, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha indicado que solicitará comparecer en la comisión de secretos oficiales -y a puerta cerrada- para hablar sobre la destitución de Corbí, lo que ha provocado el rechazo de los populares al considerar que el titular de la cartera de Interior se ha saltado el acuerdo de la Diputación Permanente, que conllevaba informar sobre el cese durante su comparecencia este miércoles.

"Anuncio ya en esta comisión que me comprometí a presentar una comparecencia a petición propia en la comisión de secretos oficiales para explicar los motivos que impulsaron la decisión de destituirlo cuando expire el plazo de interposición y/o resolución de recurso de alzada que tiene derecho el coronel Corbí", se ha limitado a decir al respecto.

El respaldo de Podemos

Así las cosas, el presidente de la Comisión, el popular Rafael Merino López, se ha negado a eliminar el punto relativo al jefe de la UCO que figuraba en el orden del día, al considerar que no había respondido al requerimiento de la Diputación Permante.

Despacharse en una frase un punto del orden del día no es dar respuesta a una petición de la Diputación Permanente", reprocha el PP a Marlaska

"Despacharse en una frase un punto del orden del día no es dar respuesta a una petición de la Diputación Permanente [...] Si se lee el orden del día aprobado por usted mismo lo verá", ha manifestado el dirigente del PP. "Si ustedes dan por respondida esta exigencia de la Diputación Permanente, entonces yo he estado en otra comisión", ha insistido.

La postura del presidente de la comisión ha provocado el rechazo de Podemos y del PSOE, al que el diputado de la formación morada Rafael Mayoral ha acusado de estar haciendo una "interpretación política", respaldando de esta forma que la información sobre el cese de Corbí sea de carácter secreto.

"Está entre mis competencias"

También ha entrado al trapo Gabriel Rufián (ERC), que ha cargado contra el popular mientras este último defendía que "entre mis competencias está la ordenación del debate". "Si cada vez que un ministro no ha atendido a un punto de un orden del día se hubiera tenido que reordenar dicha comisión tendríamos que reordenar las comisiones de los últimos 40 años", ha justificado Rufián. "Hagan lo que les den la gana", ha zanjado.

Merino López solo ha encontrado respaldo en el también popular José Alberto Martín-Toledano: "No puede no ser transparente". "No da explicaciones en esta comparecencia que ha sido acordada en la Diputación Permanente. Esto rompe todos los acuerdos que habíamos acordado en Mesa, porque el acuerdo de Mesa era agrupar los debates y el señor ministro se ha negado a dar información, que es diferente", ha reprochado a Grande-Marlaska.

Además, el PP ha acusado al ministro de hacer "oposición" contra su partido en lugar de utilizar su intervención para dar explicaciones, mientras que Marlaska ha reprochado a los populares su intención de "inyectar odio" a través de "falacias".