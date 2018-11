El PP quita importancia a la pérdida de su mayoría en el Poder Judicial

El Partido Popular se felicita de la elección de Manuel Marchena al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. “Se trata de uno de los juristas mas sólidos y preparados de la judicatura española”, ha señalado Teodoro García Egea, secretario general de la formación.

No hay confirmación oficial sobre si se han producido contactos directos entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Las negociaciones las llevaron la ministra de Justicia, Dolores Delgado y el extitular de esa cartera, Rafael Catalá. No hubo grandes choques ni dificultades para el acuerdo, comentan en ambas partes. “Marchena tiene el aval, el respaldo y la anuencia de quienes han de pronunciarse sobre su designación”, ha señalado Egea.

El PP no considera muy grave el quedar en inferioridad en la instancia del Gobierno de los jueces. El sector considerado ‘conservador’ se queda con 9 representantes en el Consejo en tanto que los afines al PSOE consiguen 11 puestos, e incluso cederán uno a Podemos. “Lo importante es preservar la mayoría en el Supremo”, señalan en fuentes de Génova, donde se considera en privado que este acuerdo alcanzado con los socialistas corría cierta urgencia, ya que el poder del PP en las Cámaras que ahora tienen los conservadores podría evaporarse en unas nuevas elecciones.

Los vocales conservadores del Consejo no coinciden con las prisas que arguyen en el PP. La designación de Lesmes se retrasó más de un año sobre la fecha prevista en formalizarse. No entiendo por qué ahora no ha sido así”, argumentan en fuentes judiciales del ámbito conservador.

En Génova señalan que “no hay jueces de un partido o de otro”, en respuesta a las críticas de Ciudadanos sobre este reparto de sillas en la Justicia. “Rivera hace un flaco favor a nuestro edificio judicialmente ayer decía que Marchena era un excelente jurista para llevar adelante el proceso a los golpistas y ahora lo pone en cuestión y hasta le tacha de partidista”, señala Egea.