El PP impone la continuidad de Rajoy: "El único que puede arreglar esto es Mariano"

El PP ha tapado cualquier debate sobre la continuidad de Mariano Rajoy al frente del PP. Lo único que se espera de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional este martes es un cierre de filas en torno al líder del partido. Las críticas, que las hay, a la derrota en la moción de censura y la ausencia de Rajoy durante la mayor parte del debate en el Congreso no se escucharán en Génova. "No creo que hable nadie", dice un miembro de este comité.

Rajoy sigue al frente del PP. La traumática pérdida del Gobierno no va a suponer un cambio de timón en el partido, al menos a corto plazo. El Comité Ejecutivo Nacional reúne a los barones autonómicos, la actual dirección y algunos ex altos cargos del Ejecutivo recientemente censurado que son vocales. El objetivo es debatir la estrategia que va a seguir el PP en la oposición. No se trata de un debate en realidad, porque la estrategia está ya decidida. La primera pista del tiempo que se avecina está en el Senado, donde los populares han usado su mayoría absoluta para anunciar enmiendas a sus propios presupuestos.

Nadie cuestiona a Rajoy

El runrún que existió en los días de la moción cuestionando el futuro de Rajoy ha desaparecido. Y se ha silenciado cualquier ataque al ya ex presidente. En su lugar, sólo parecen llegar apoyos a la continuidad de Rajoy, que dirige el PP desde 2003. El mensaje que impone Génova es que el PSOE, la izquierda radical y los separatistas les han arrebatado el Gobierno de forma ilegítima y sin pasar por las urnas. La consigna que los dirigentes más destacados del partido están transmitiendo vía telefónica a los miembros del comité no deja lugar a interpretaciones: "El único que puede arreglar esto es Mariano".

El Comité Ejecutivo Nacional se reúne una vez al mes. Lo normal es que el encuentro transcurra a puerta cerrada. "Nunca habla nadie", dicen las fuentes consultadas por Vozpópuli. "No creo que hable nadie mañana (martes)". Los más veteranos recuerdan como una rareza el comité del 21 de diciembre del 2015, cuando el ex presidente José María Aznar se presentó por sorpresa y tomó la palabra tras el mal resultado del PP en las elecciones del 20-D. La casualidad, o no, ha querido que Aznar sea protagonista otra vez. No irá al comité, pero su voz escuchará el martes por la tarde durante la presentación en Madrid del libro No hay ala oeste en la Moncloa, de Javier Zarzalejos.

Los mensajes que está lanzando el PP son de una oposición sin cuartel al Gobierno de Pedro Sánchez. El partido ha usado su mayoría absoluta en el Senado para anunciar enmiendas a los Presupuestos que aprobó hace solo unos días. El PP sitúa en el punto de mira las cesiones al PNV. Sin embargo, el senador del PP Iñaki Oyarzábal ha asegurado que "se mantendrá el grueso de las inversiones" previstas para los puertos y la alta velocidad en el País Vasco. Las enmiendas fuerzan el regreso de los Presupuestos al Congreso.

Este estilo de oposición frontal, que marcó el discurso incendiario del portavoz Rafael Hernando contra el PSOE, el separatismo y Ciudadanos durante el debate de la moción, no gusta a todos los sectores del PP. "Hay gente en el partido que está perdiendo completamente la cabeza", dicen las fuentes consultadas por este diario. Este tono, entre otras cosas, es otro de los motivos del enfrentamiento que mantienen Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal. Cuadros del PP creen que el partido está leyendo mal lo que ha pasado y que la revancha no les devolverá una mayoría electoral holgada para recuperar la Moncloa en las próximas elecciones.

Que Rajoy se estrelle en las urnas

Pero todas estas reflexiones, que se hacen en privado, no se escucharán en el Comité Ejecutivo. Existen dirigentes del PP que piensan que lo lógico es que Rajoy, después de 15 años, dé un paso al lado. No lo dirán en público. El único verso suelto en los medios de comunicación es José Manuel García-Margallo, que va por libre y sólo se representa a sí mismo en sus ataques sin cuartel a Sáenz de Santamaría. Hay cargos que incluso plantean en conversaciones informales que lo mejor es que siga el ex presidente hasta que el PP se estrelle en las urnas y haya un motivo justificado para pasar página.

Los ánimos tras la moción de censura están muy encendidos en las bases del partido, que reclaman una oposición de trinchera. Con el Gobierno censurado todavía de cuerpo de presente, nadie quiere abrir el debate sucesorio para no ser acusado de oportunista o aprovechategui, en palabras del propio Rajoy.

El señalado como probable sucesor no dice nada de momento. El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado pronunciarse sobre la situación del PP tras la salida de Rajoy del Gobierno. "Estoy como presidente de la Xunta haciendo un acto oficial, mañana hablaremos del partido", dijo el lunes.