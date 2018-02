El PP carga contra la huelga del 8-M por buscar el "enfrentamiento" entre mujeres y hombres

Elitista, insolidaria e irresponsable. Estos son los adjetivos empleados por el PP para referirse a la huelga general convocada por la 'Comisión 8 de marzo' con motivo del Día Internacional de la Mujer. En un argumentario interno, el partido liderado por Mariano Rajoy expone los motivos por los que la formación no respaldará un manifestación que, según su criterio, "apuesta por el enfrentamiento entre hombres y mujeres". "La igualdad no es algo de mujeres" sino "un asunto de todos" que sólo se logrará cuando se alcance el "equilibrio". Y por equilibrio entienden que los hombres ocupen ámbitos en los que antes sólo había mujeres, del mismo modo que las mujeres han empezado a ocupar espacios en los que antes sólo había hombres.

Los populares cargan también contra dos de sus adversarias políticas: Susana Díaz e Irene Montero"

Según los populares se trata de una huelga "elitista" porque "sólo pueden hacer huelga aquellas personas que tengan un empleo" e "insolidaria", ya que no la pueden hacer las autónomas que no cierran su negocio ni quienes "en soledad" cuidan a personas mayores. Además, señalan la "irresponsabilidad" que supone trasladar la violencia de género a la huelga haciendo un uso "partidista" justo después de firmarse el pacto de Estado sobre este asunto. "No se puede poner en riesgo lo que ha supuesto meses de trabajo y generosidad por parte de todos para dar un mensaje de unidad y confianza a las mujeres que sufren la violencia machista", dice el PP.

Además, el documento señala que esta iniciativa apuesta por "romper" con el modelo de sociedad occidental que es "la que más ha avanzado en la consecución de derechos y oportunidades para las mujeres". Los populares cargan también contra dos de sus adversarias políticas: Susana Díaz e Irene Montero. Sobre la primera se pregunta que cómo puede sumarse a la huelga cuando Andalucía, la comunidad que preside, cuenta con la tasa de desempleo femenino es la más alta de España.

Las 'portavozas'

Mientras que a la portavoz de Unidos Podemos le acusa de "intoxicar" la búsqueda de la igualdad real con discusiones como la generada al utilizar el concepto "portavozas". "No son más que campañas que en lugar de aportar en la consecución de la igualdad real, generan discrepancias absurdas que intoxican el verdadero reto que tenemos por delante", considera. "Tan femenina es la letra 'a' como cualquier otra letra del abecedario", dice el PP, que concluye que "falsos debates gramaticales no hacen a las mujeres más libres ni producen los cambios necesarios".

Para el PP el "objetivo número 1 de las políticas de igualdad" es erradicar la violencia de género" y habla entre sus retos de seguir creando empleo femenino o trabajar por la promoción de la mujer en el ámbito laboral, además de apostar por la "corresponsabilidad", con políticas de igualdad destinadas a hombres. Flexibilización de horarios, teletrabajo, más servicios de apoyo a las familias como guarderías o centros de día de mayores y más ayudas a las trabajadoras autónomas son algunos de los puntos recogidos en el argumentario.

Recuerda por otro lado sus compromisos para reducir la brecha salarial, con propuestas como un cambio en el Estatuto de los Trabajadores que obligue a la transparencia sobre los sueldos y permita auditorías salariales en empresas grandes. La postura del PP ante el discurso de las convocantes, secundado por algunos sindicatos y partidos como Unidos Podemos se dejó entrever este martes durante el debate sobre la igualdad retributiva en el Pleno, cuando la diputada popular Celia Villalobos acusó a Irene Montero de ser "experta en demagogia" al defender la igualdad entre hombres y mujeres estando "rodeada de machistas".

