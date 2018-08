El PP cambia de estrategia y pide a Casado menos explicaciones sobre el máster

El caso Máster ha zancadilleado el despegue de Pablo Casado como líder del PP. La decisión de la juez que investiga un posgrado universitario que realizó hace 10 años de elevar el caso al Tribunal Supremo al advertir indicios de delito ha sembrado inquietud en el PP.

Casado optó por no coger vacaciones tras ser elegido presidente del PP el 21 de julio. La voluntad de arrancar con fuerza su mandato se ha vuelto contra él, porque se ve forzado a dar explicaciones sobre el máster en cada acto al que acude. Y son varios cada semana. Fuentes del PP consultadas por Vózpopuli admiten que ha llegado el momento de un cambio de estrategia y cortar las explicaciones de raíz. Esta situación, dicen, está dejando el liderazgo de la oposición en manos de Ciudadanos.

No coloca otros mensajes

Ha vuelto a ocurrir en Santa Pola. Casado ha participado en un homenaje a una niña asesinada en un atentado de ETA. El líder del PP ha tenido que responder casi a más preguntas sobre el máster que sobre actualidad política. Después del auto de la juez y de su rueda de prensa inmediata para valorarla, Casado ha cerrado el grifo de las explicaciones. "En un Estado de Derecho no hay que demostrar la inocencia, sino que alguien tiene que demostrar la culpabilidad y en este caso no se está haciendo así, se está invirtiendo la carga de la prueba", ha dicho.

Uno de los argumentos esgrimidos por la juez sobre los indicios de delito en la obtención del máster es el de las propias explicaciones de Casado ante los medios. La nueva estrategia de Casado es, como ha dicho, defenderse en la jurisdicción que le corresponde. Y no hablar más ante los medios, que siguen preguntando a Casado sobre el máster en cada acto en el que participa.

El problema, advierten en el PP, es que en un período de bajón informativo propio de agosto, el máster acapara los minutos reservados al PP. Casado ha dicho una y otra vez que lleva cuatro meses dando la cara con esta polémica. A partir de ahora, se reserva cualquier información relativa al caso. El Supremo no se pronunciará hasta septiembre o quizá octubre. Casado es aforado por su condición de diputado.

En Génova interpretan además que el máster dificulta a Casado colocar otros mensajes sobre actualidad política, como la migración o el acercamiento de presos de ETA, que ha considerado como una contrapartida por la moción de censura. El PP cree que el principal beneficiado por esta situación es Ciudadanos, que aparece como una fuerza sólida de oposición. El partido de Albert Rivera está aprovechando el verano para colocar mensajes contra Pedro Sánchez. Uno de los que mejor le ha funcionado es el de los "dedazos" del presidente del Gobierno en organismos públicos.

Capote de Feijóo

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado este jueves un Capote a Casado. Feijóo ha dicho que está "tranquilo" porque el propio presidente del PP le ha trasladado su "absoluta tranquilidad" y ha reclamado a los medios que vean "con el mismo rigor a todos los políticos".

"Le pregunté y me manifestó su absoluta tranquilidad. Le he vuelto a preguntar ahora y me ha trasladado su absoluta tranquilidad. Si él está tranquilo, yo también", ha dicho Feijóo tras reunirse con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

"Hay algunos políticos que tienen algunos problemas con cambios de currículum en cuestiones de subidas y bajadas de internet y no hay acusación al respecto", ha añadido.