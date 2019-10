El PP pide la dimisión de Marlaska tras ser cazado cenando en Chueca mientras Cataluña ardía

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha mostrado su indignación contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y ha pedido su dimisión tras ser cazado cenando este miércoles en 'Válgame Dios', un conocido restaurante del barrio de Chueca, en Madrid, mientras continuaban los disturbios en Cataluña.

Marlaska fue fotografiado en actitud relajada en uno de sus locales favoritos a eso de las 23:00 horas, según una exclusiva publicada por 'Okdiario', mientras los Mossos y la Policía intentaban sofocar los disturbios en Barcelona,

Tras salir a la luz esta fotografía, Egea ha sido contundente contra Grande-Marlaska: “El Gobierno de Sánchez está sobrepasado. Su ministro del Interior debe dimitir. En el peor momento, cuando miles de policías se parten la cara defendiendo a los catalanes de los violentos, su máximo responsable no parecía muy preocupado”, ha escrito en su cuenta de Twitter.

Después ha publicado este otro mensaje: “Ayer hablé con un policía que estaba conteniendo a los violentos en Barcelona, me dijo que no había bebido agua en varias horas por lo extremadamente difícil de la situación. Hoy está indignado de ver que a esa hora, su ministro disfrutaba de la noche madrileña”.

Marlaska asegura que salió a comer "una hamburguesa" durante un parón de trabajo

Por su parte, Marlaska ha asegurado en una entrevista en RNE que ayer trabajó 12 horas seguidas y por la noche salió a comer "una hamburguesa" con su jefe de gabinete en un parón que, según el ministro del Interior, duró una hora.

El ministro del Interior en funcione, que vive en el barrio de Chueca, cerca del restaurante en el que se le vio anoche, ha criticado a los dirigentes políticos que han pedido su dimisión.

Después, en una intervención en directo en 'El programa de Ana Rosa', ha descrito lo que se ha publicado como de "una gran tristeza" ya que ha insistido en que se fue al mencionado restaurante "para seguir hablando del trabajo con su jefe de gabinete e ir luego al ministerio" enseguida.

Grande-Marlaska: "En la foto estoy sentado en una mesa y mirando al móvil"

Marlaska ve "malas intenciones" al publicarse que estaba en "un bar de copas y en Chueca", cuando el local "está a diez minutos andando del ministerio donde paso las 24 horas del día. No es un bar de copas, hay gente que va a tomar una hamburguesa", ha insistido.

El ministro de Pedro Sánchez ha vuelto a remarcar que "trabajo las 24 horas del día, quizás eso les moleste" y ha añadido que sigue "yendo a los mismos sitios que antes de ser ministro". "No he cambiado de vida. En la foto estoy sentado en una mesa y mirando al móvil. Creo que no hay que decir nada más. Me parece de una gran pobreza personal".