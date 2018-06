El PP insiste en que el "asalto" a RTVE es inconstitucional y Sánchez deberá dimitir

El PP buscará en la justicia las "herramientas" necesarias para evitar que se ponga en marcha la renovación del Consejo de Administración de RTVE a través del decreto ley aprobado por el Gobierno. "Va a ser una batalla muy larga que va a perder el señor Sánchez", ha declarado el portavoz 'popular' en el Congreso, Rafael Hernando.

Además del recurso de inconstitucionalidad que la formación ha anunciado que presentará contra esta medida y que, según cree Hernando, "no va a paralizar el proceso" de renovación, el PP pretende poner en marcha otros recursos judiciales que el diputado no ha querido desvelar ante los medios porque "este Gobierno habilitaría un sistema para que la renovación se pueda hacer".

"Esto es un asalto"

"Yo no tengo problema en renovar el Consejo de RTVE, pero que se haga legalmente y esto es un asalto y me parece que, no solo no es legal, sino que es inconstitucional", ha declarado Hernando en rueda de prensa, para señalar que si, finalmente, Sánchez es condenado por este caso le pedirá que dimita.

El portavoz del PP ha mantenido las críticas vertidas el pasado viernes, cuando se anunció el decreto, sobre este texto que, a su juicio, "refleja bien el carácter de Sánchez" y que demuestra que para el presidente "todo es posible con tal de satisfacer sus deseos y cumplir con sus compromisos" que ha pactado. "Sé que tiene una minoría muy débil y se debe a los pactos y precios del independentismo, de los populistas de Podemos y de Bildu", ha señalado.

"No se ha hecho en la vida"

Además, ha advertido de la falta de respeto del PSOE a las Cortes y a unos resultados electorales en el Senado que, según ha señalado Hernando, no gustan al presidente. "Quiere obligar al Parlamento, en unos plazos decididos por él, a que modifique un Consejo y si las Cortes no le obedecen, hacerlo él mismo a dedo", ha criticado el diputado, para indicar que esto "no se ha hecho en la vida".

"No he visto un decreto que contenga tantas tropelías en un periodo tan corto", ha apuntado Hernando que ha calificado todo este proceso como "kafkiano". En este sentido, ha recordado que Sánchez fue quien se negó, a principios de año, a renovar el Consejo de RTVE de manera provisional hasta que el concurso público estuviera listo.