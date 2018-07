Rajoy intervendrá en el congreso del PP horas antes de que se vote a su sucesor

El congreso del PP dedicará una apoteósica despedida a Mariano Rajoy, su presidente durante 18 años. La primera de las dos jornadas del cónclave, que tendrá lugar los días 20 y 21, se centrará en la figura del líder saliente, quien se retiró de la política activa luego de que triunfara la moción de censura presentada por Pedro Sánchez el pasado 1 de junio. Rajoy pronunciará su discurso de despedida justo unas horas antes de que los 3.082 compromisarios ejerzan su derecho a voto.

"Nadie duda de que Rajoy no favorecerá a candidato alguno, mantendrá la neutralidad que ha tenido hasta ahora", asegura Luis de Grandes, presidente del Comité de Organización del Congreso extraordinario de la formación. Su intervención será neutral y ajeno a cualquier tipo de interés de alguna de los candidatos, remachó De Grandes, quien también dijo que conversa con frecuencia con el presidente saliente, pero "no me da consigna alguna, entre otras cosas, porque no lo admitiría",

Tras la jornada de apertura del Congreso y exaltación de la figura del líder saliente, el sábado 21 se procederá a las votaciones. Habrá dos urnas para la elección del Comité Ejecutivo del presidente y la Junta Directiva nacional. Finalmente se ha optado por que las papeletas, de dos colores, se entreguen en un sobre y también se ha tomado la decisión de que haya cabinas para facilitar el secreto del voto.

No se adivina posibilidad de que se alcance un acuerdo para una candidatura única, cuyo plazo de presentación se abre en la noche del viernes y se cierra en la mañana del sábado, ni tampoco de que finalmente se celebre el debate que reclama la plataforma de Pablo Casado.

"Yo quería el debate. Tenemos todo preparado por si se alcanza un acuerdo pero de momento no hay consenso", insiste De Grandes. Desde el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría no ha llegado respuesta a este requerimiento. El comité se reúne el lunes y, salvo novedades de último minuto, no parece que haya finalmente un cara a cara.

Recta final

Las primarias entran en su recta final, luego de haber superado la primera fase en la que tan sólo quedaron dos candidatos en competición. Más de 2.600 compromisarios elegirán al nuevo presidente mediante u procedimiento de primarias de doble vuelta estrenado para la ocasión. La incertidumbre sobre el resultado que arrojen las urnas este sábado va en aumento. Tanto Pedro Casado como Soraya Sáenz de Santamaría aseguran que van en cabeza. Algo imposible de comprobar hasta que no se abran los sobres ya que el voto es secreto y cabe sorpresas.

Esta reunión decisiva de los populares inaugura también una fórmula en su desarrollo ya que se concretará en tan sólo dos días, cuando lo habitual es que se prolongue durante tres jornadas. Al no haber ponencias ni planteamientos de índole doctrinal, el programa se centrará en el adiós a Rajoy y, en la sesión de clausura, el día 21, la votación de las dos listas en disputa.