Pablo Casado: "Si Sánchez tuviera dignidad plantearía una cuestión de confianza"

"Si tuviera dignidad democrática, el presidente del Gobierno solicitaría una cuestión de confianza", ha asegurado Pablo Casado al hacer referencia a los asuntos que sacuden ahora a nuestro país. "Lo que está ocurriendo en España con el Gobierno del PSOE no da ya más de sí", ha dicho Casado. "En el día de hoy hemos de decir que esa paciencia por nuestra parte se ha agotado. Hemos acordado solicitar una comparecencia urgente del presidente del Gobierno, que parece que está de visita en nuestro país tras una gira interminable fuera de España".

Señaló el líder del PP que "no podemos seguir desangrándonos mientras el Gobierno huye", por eso reclamó la celebración inmediata de elecciones y la comparecencia del presidente del Gobierno en las Cortes en una sesión monográfica para dar las explicaciones que hasta ahora ha hurtado a la sociedad.

Ha dicho Casado que, en un día tan dramático como el que se está viciendo en Cataluña, el presidente de la Generalitat ha cruzado ya todas las líneas rojas, al decirle a los separatistas que tienen que seguir "apretando" al Estado. Varias propuestas ha planteado el orador: aplicación del 155 con la amplitud que sea necesaria y la intensidad que se requiera, y ha recordado que fue el PSOE quien se opuso a la intervención de TV3. "No hay tiempo que perder, hay elementos suficientes para aplicar sin demora el 155, con la extensión que haga falta, como hizo Tony Blair en Irlanda". Y se ha preguntado: "¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno ponga orden?".

Enfrentamiento civil

También ha insistido en la necesidad de tipificar como delito la convocatoria de referéndum, que pasen por encima de la Constitución o la aprobación de una ley para evitar que se concedan indultos a quienes hayan promovido un golpe de Estado; y también que se castigue la ofensa a los símbolos nacionales. Ha añadido la modificación de la ley de partidos para que se pueda actuar ya en Cataluña contra quienes alientan el enfrentamiento civil, la violencia en las calles, como CUP, Esquerra o PDeCat que no condenan los atentados callejeros que se están viviendo en Cataluña.

El único partido que puede exigir el 155 es el PP, que tiene la mayoría en el Senado, pero la iniciativa ha de partir del Gobierno, y "ya le ofrecí a Pedro Sánchez nuestro apoyo", ha dicho. "Sánchez ya no tiene excusas para no aplicar el 155 o convocar elecciones", ha afirmado Pablo Casado tras una mañana de episodios violentos en toda Cataluña por el aniversario del 1-O. El líder del PP ha asegurado que "si Sánchez no hace lo uno o lo otro, o es un incompetente o es cómplice de los golpistas, por lo tanto queda inhabilitado para seguir gobernando España".

Casado está convencido de que, tras conocerse el mensaje de Quim Torra en apoyo de la kale borroka de los CDR, Sánchez ya no tiene más camino que intervenir mediante el artículo 155 de la Constitución. Ha añadido también es imprescindible que el Estado garantice sus competencias en Educación, Sanidad y Seguridad tal y como señala el artículo VIII de la Constitución. "Se trataba de acercar los servicios a los ciudadanos, no de centrifugar su titularidad", ha insistido en un tuit publicado este lunes.

El presidente del PP, que estuvo acompañado en el Foro de ABC por los presidentes del Congreso y Senado, por su secretario general, Teo García Egea, y de toda la cúpula de Génova, se refirió en forma muy especial en la Educación, para que haya libertad de elección de los padres, temario común, una Alta Inspección con medios para velar en toda España sobre estos conceptos. "No hay que reformar la Constitución, ni inventar la rueda, eso se puede aplicar ya".

Espionaje a Aznar

Habló de la '"fosa séptica de la corrupción institucionalizada", en tanto que el Gobierno intenta tapar esa ciénaga intentando 'esparcir todo ello sobre sus adversarios", señaló, y dijo que "no es admisible la actitud de una ministra que ha escuchado en su mesa hablar de delitos, de cacería incluso de algún caso que afecta al partido de la oposición", y señaló que "no es posible que el presidente permanezca impávido ante estos hechos", que se pagaba en bolsas de El Corte Inglés el espionaje de personajes como Aznar.

“No hay mayor emisor de fake news que el Palacio de la Moncloa”, libertad de expresión, para que no se manipule el CIS, para que no se despida a profesionales de RTVE. Hizo mención también del ‘colectivismo’, que nos etiqueta según ideología, edad, sexo, que ha traído “ideologías como la de género”, tiene que tener una respuesta, porque el centro de la sociedad es la persona. Y sobre el “revisionismo histórico”, que algunos llaman la memoria” y no es más que manipulación, que no estamos de acuerdo, y que esa ley de la memoria se tiene que derogar y sustituir por una ley de la concordia, dejar de dividir a los españoles”.

La propiedad y el libre mercado es otro campo en el que el PP propone una revisión fiscal, con un IRPF por debajo del 40 por ciento, o del impuesto a empresas por debajo del veinte, o retirar el impuesto de Patrimonio, o no incluir nuevos castigos como el del gasoil, o cuidar a los autonómos. Recordó que 'los vientos de cola' empiezan a esfumarse y que hay signos inquietantes de la desaceleración, que exigen reacciones urgentes e imprescindibles, mientras el Gobierno parece que mira hacia otro lado "sin asumir el difícil escenario que nos llega".