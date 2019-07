Vox pretende que Cs entone un 'mea culpa' a cambio de desbloquear Madrid

Unidos durante unas horas contra Grande Marlaska. El ministro del Interior atizó el fuego contra Ciudadanos antes del desfile del día del Orgullo Gay. Los asistentes naranjas a la manifestación tuvieron que salir protegidos por la policía. Vox reclama la dimisión del titular de Interior. El PP le reprocha su actitud sectaria e intolerante. El partido de Rivera, el hostigado y agredido, también pide el cese del ministro.

Una tregua temporal antes de comenzar de nuevo la batalla de los pactos. Este miércoles arranca la sesión de investidura en Madrid. Un pleno sin candidato, ya que ninguno de los dos postulantes ha logrado reunir los apoyos suficientes para intentarlo. Isabel Díaz Ayuso, la líder regional del PP, confía en que al final todo se arregle. Ayuso ha ejercido de paciente mediadora entre las otras dos fuerzas dentro de la derecha. Ha conseguido redactar con Ciudadanos un documento que "Vox no podrá rechazar". En este papel, transparente y sin dobleces, nada que ver con el pacto del Ayuntamiento de Madrid, se incorporan algunas de las exigencias programáticas del partido de Abascal. "Vox acabará sumándose al acuerdo de PP y Cs", aseguraba Ayuso este domingo en el diario ABC.

La investidura fallida de López Miras en Murcia lo atascó todo. Fue un proceso muy farragoso y oscuro. Aún no se sabe, por ejemplo, quién dio la orden a Vox de que votara junto a Podemos y el PSOE en el momento decisivo. Tampoco se ha informado de si en verdad Pablo Casado y Abascal se reunieron para seguir la votación mano a mano. Menos aún se sabe si el líder de Vox transmitió a su equipo negociador en Murcia la orden de la abstención, lo que habría facilitado la investidura del presidente en funciones del PP.

"No puede ocurrir de nuevo lo de Murcia", claman a la par el PP y Cs. Vox no despeja duda alguna. No pestañean ante el riesgo de nuevas elecciones en Madrid. Reclaman, eso sí, que se firme un acuerdo de gobierno, lo que de momento el partido naranja no está decidido a asumir. En Vox quieren un gesto de acercamiento por parte de Cs, un guiño al estilo del elogioso discurso que pronunció López Miras en la fallida sesión de Murcia. El aspirante del PP dedicó buena parte de su intervención a alabar tanto a Cs como a Vox por su voluntad de alcanzar acuerdos y de trabajar por el futuro de la región. Llegó luego la orden desde Madrid y los diputados de Vox anunciaron que votarían 'no'. Entonces, el portavoz naranja se guardó en el bolsillo el mensaje de paz y cordialidad que tenía preparado.

Sentarse, pero no negociar

Vox, según fuentes populares, pretende una especie de 'mea culpa', con propósito de la enmienda incluido y un reconocimiento de Vox como interlocutor legislativo, así como elemento protagonista en la nueva dirección de la Comunidad de Madrid. Algo similar a lo que ocurrió en Andalucía con ocasión de la aprobación de los presupuestos. Rectificación pública, modificación de los acuerdos y todos tan amigos. Vox hace ya tiempo que dejó de reclamar despachos, cargos o sillones. Sólo pretende ahora un reconocimiento formal del papel del partido y de sus doce diputados en el Gobierno de Madrid. ¿Bastaría con eso?

Los incidentes ocurridos durante la cabalgata gay en Madrid ha unido anímicamente a las tres fuerzas del centroderecha. "Detecto una mayor voluntad por parte de Vox para superar el actual bloqueo", dicen las mencionadas fuentes. Ignacio Aguado, portavoz de Cs en la Asamblea, ha insistido en 'La Razón' en que 'está abierto a sentarse con Vox', para explicarles el contenido de los acuerdos a los que han llegado con el PP. "No negociaremos, sólo les informaremos, nuestra decisión de no negociar es inamovible". Vox quiere garantías de que sus exigencias quedarán reflejadas en el famoso documento que habrán de firmar las tres partes. Hay tan sólo 24 horas para que se supere el actual 'impasse' de Madrid. La alternativa es intentarlo hasta septiembre y, si no, las urnas.