El PP pagará la campaña de los candidatos y descarta organizar un debate

El PP pagará la campaña de todos los candidatos a la presidencia del partido siempre que los gastos estén debidamente justificados. El presidente de la comisión organizadora del congreso extraordinario, el eurodiputado Luis de Grandes, ha anunciado también que el PP descarta de momento organizar un debate entre los aspirantes, sin perjuicio de que ese debate pueda celebrarse más adelante.

De Grandes ha confirmado seis precandidatos a las primarias a la presidencia del PP, que se celebrarán el cinco de julio. Los aspirantes son Pablo Casado, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, José Ramón García Hernández, José Manuel García-Margallo y Elio Cabanes. El séptimo aspirante, José Luis Bayo, ex presidente de Nuevas Generaciones en Valencia, tiene un plazo de 24 horas para subsanar los errores detectados en sus avales. Si no lo hace, quedará fuera de la carrera. El PP obliga a presentar 100 avales para concurrir a la presidencia del partido.

Límite de gasto

El PP ya tiene un reglamento para la sucesión de Mariano Rajoy. El partido costeará la campaña de los candidatos. De Grandes ha precisado que serán gastos tasados: un despacho, un vehículo o un chófer. El PP tiene además la obligación de poner todas sus sedes a disposición de los aspirantes. Cualquiera de ellos es libre de organizar actos de campaña en hoteles o al aire libre. Pero estos mitines no los pagará el partido. De Grandes ha dicho que habrá un límite de gasto que se establecerá en los próximos días. "Hay que justificarlo ante el tribunal de cuentas", ha dicho. La campaña se celebrará entre el 23 de junio y el 4 de julio.

De Grandes ha dicho que la comisión del congreso ha descartado la organización de un debate a seis o siete. "No lo vemos viable", ha dicho. El PP había pensado en la periodista Victoria Prego como moderadora, pero ha decidido que el debate no arrojaría luz. De Grandes ha dicho que el PP no descarta que el debate se produzca más adelante, cuando queden los dos finalistas. Los militantes votan el 5 julio. Los dos candidatos más votados se disputarán el liderazgo del PP en el congreso de los días 20 y 21 de julio. El ganador será elegido por los compromisarios.

La comisión organizadora no ha querido valorar si espera una participación mínima. El partido insiste en que tiene 869.553 afiliados. Pero también reconoce que "no todos los afiliados son militantes". De Grandes ha aclarado que los afiliados que quieran ponerse al corriente de pago para participar en la votación podrán hacerlo pagando 20 euros. El plazo para inscribirse en la votación finaliza el lunes a las dos de la tarde. Los militantes votarán a los candidatos en una urna y, en otra urna, a 2.612 compromisarios, que participarán en el congreso. Hay más de 500 compromisarios natos.

Dimisiones de Cospedal y Casado

Otra de los acuerdos de la comisión que preside De Grandes es que las dimisiones de Cospedal como secretaria general y Casado como vicesecretario de Comunicación no van a surtir efecto. Lo que De Grandes ha precisado es que no van a ejercer esas funciones porque son candidatos, pero que no perderán oficialmente el cargo hasta que haya una nueva Ejecutiva. "Si hay que firmar un papel importante, lo tiene que hacer la secretaria general", han explicado fuentes del PP.

De Grandes no ha entrado a valorar el número de avales presentado por cada candidato, a pesar de que candidatos como Casado están usando el dato para reforzar sus opciones. Lo que sí ha dicho es que la comisión hará público el número de avales de cada aspirante en cuanto termine de hacer todas las comprobaciones.

La comisión organizadora ha reprochado que algunas estructuras autonómicas se estén poniendo al servicio de un candidato. De Grandes ha enviado el recado a modo de tirón de orejas, pero no ha querido citar los territorios a los que se refería. Sobre el papel de Rajoy en el congreso de su sucesión, De Grandes ha asegurado que se cuenta con él. "Tendrá palabra. Tendremos el honor de que se despida en ese congreso", ha dicho.