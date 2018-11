Casado descarta su peor escenario: convertirse en el segundón del centroderecha nacional

Las encuestas del fin de semana confirman al PP como la segunda fuerza en Andalucía. De esta forma parece que le cierra el paso en forma definitiva a Ciudadanos, que acariciaba la posibilidad del 'sorpasso'. Los sondeos apuntan a que los desencantados del PP se pasan a Vox y dejan de hacerlo hacia el partido naranja, que no logra, de momento, redondear sus expectativas.

La dirección nacional del PP temía que el partido de Rivera pudiera arrojarlos del segundo puesto del pódium. Un escenario inquietante que abriría las puertas a un vuelco en las autonómicas y municipales de mayo. El 'muro de contención' de las andaluzas va a funcionar. Pablo Casado, aún en el caso de que no logre derrotar a Susana Díaz, algo impensable, se mantiene como primera fuerza de la oposición. Perder este puesto habría resultado letal para los intereses de los populares. Una auténtica tragedia, con innegables consecuencias en el tablero nacional. Ciudadanos podría reclamarse aspirante legítimo a hacerse con el estandarte del centroderecha en España.

Este domingo en Úbeda (Jaén), el líder de os populares ha invocado nuevamente al voto útil, ha recordado que sólo el PP es capaz de terminar con el gobierno social-comunista en Andalucía así como de mostrarle la puerta de salida a Pedro Sánchez. "No son tiempos de experimentos con el voto, ya que a veces pueden ir a parar a Podemos o a ninguna parte, un voto sin escaño", remachó.

Objetivo prioritario

El primer 'test' electoral de Casado no arrojará sorpresas negativas para su formación. Conservar el liderazgo del los partidos a la derecha del PSOE era un objetivo prioritario. La debilidad de su candidato, Juanma Moreno, y los primeros vaticinios de las encuestas abonaban esta posibilidad. No parece que vaya a ser así.

El PP no conseguirá superar los 33 escaños que tuvo en 2015, de acuerdo con las previsiones demoscópicas, pero se consolida en el lugar que ahora ocupa. El auge de Vox, en este caso, le beneficia. Buena parte de los desencantados de la derecha y de los refractarios mas contundentes al 'régimen' socialista, optan por respaldar a Santiago Abascal más que a Albert Rivera. Un movimiento que puede tener un largo recorrido en las próximas citas electorales.

Casado se está volcando en la campaña. Once días de quince se los dedica en persona a Andalucía. Rivera, con una lesión muscular, no ha podido bajar al sur todo lo que hubiera deseado. Inés Arrimadas lo ha intentado, quizás sin el tirón que tenía en Cataluña. El esfuerzo del líder del PP, con una media de cuatro actos cada jornada, va a tener una importante compensación. Se evitará el gran desastre del 'sorpasso'. No logrará redondear, al menos por lo que ahora se refleja en los vaticinios, la jugada maestra de conseguir formar gobierno junto a Cs y Vox. Un proyecto que se antojaba imposible y que, salvo mayúscula sorpresa, no se concretará. Casado, en cualquier caso, podrá anotarse un particular triunfo personal. No así Moreno Bonilla que, en el caso de no superar los 30 diputados, saldría de esta cita electoral con el sello del fracaso.