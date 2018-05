El PP recuerda a Cs que el pacto del 155 que firmó marcaba el final de su aplicación

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que la aplicación del artículo del 155 de la Constitución en Cataluña acaba "cuando haya Gobierno", ha confiado en que se mantenga la "unión" de todos los partidos constitucionalistas y cree que el acuerdo con Cs "sigue vigente".

En declaraciones en los pasillos del Congreso recogidas por Efe, Martínez-Maillo ha respondido así sobre las consideraciones del líder de Cs, Albert Rivera, quien cree que el 155 no se debe levantar inmediatamente con la formación de Govern si éste no se compromete con el respeto a la ley.

El coordinador general del PP ha considerado que "no hay motivos" para que no siga vigente el acuerdo alcanzado con PSOE y Cs para la aplicación del 155, y ha emplazado a leer el texto negociado, pactado y aprobado en el Senado, que marca que "tiene una fecha limite" para estar en vigor que es la formación del Gobierno en Cataluña.

"Inteligencia y sensatez"

Además, ha sostenido que "el independentismo ahora sabe perfectamente que el Estado de derecho se puede defender ante cualquier desafío". "Por tanto, tanto aquellos partidos o líderes en Cataluña que pretendan mantener ese desafío saben cuál será la respuesta del Gobierno y el Estado de derecho, la conocen y esa es la gran diferencia" respecto a la etapa anterior, ha asegurado.

No obstante, ha llamado a "no adelantar acontecimientos, y ha defendido que el Gobierno está aplicando con "mucha inteligencia y con mucha sensatez" el 155 en una situación muy compleja, y ha apelado a mantener el consenso y a que los partidos constitucionalistas sigan trasladando un mensaje de "unidad".