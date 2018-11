Efectos del pacto del Supremo: El PP 'archiva' la tesis de Sánchez y los audios de Villarejo

"Ni tesis ni antítesis", comenta con ironía un veterano dirigente del PP. El acuerdo suscrito entre este partido y el PSOE para renovar la cúpula del CGPJ y la presidencia del Tribunal Supremo ha archivado dos de los principales objetos arrojadizos a los que recurría el PP contra el PSOE. Uno era la tesis apócrifa de Pedro Sánchez; y el otro, los audios de la ministra de Justicia con el comisario Villarejo.

Estos dos episodios formaban parte del guión inevitable del PP. Ahora apenas se escucha alguna leve referencia. Han pasado a la 'nevera', según comentan en el partido. Mientras se negociaban asuntos destacados, como el relevo en la cúpula judicial, el equipo de Pablo Casado optó por aflojar la tensión y centrarse en otros objetivos.

La tesis de Sánchez fue objeto de enorme polémica a finales de septiembre. Inicialmente se denunció su condición de plagio para luego derivar en la obra de un 'negro', un alto cargo de la Oficina Económica del Gobierno bajo las órdenes de Miguel Sebastián. El PP lanzó una ofensiva contra el presidente tanto en el Parlamento como reproches permanentes en las intervenciones públicas.

Silencio en Moncloa

Sánchez apenas se dio por aludido, defendió la autoría de esa obra y se negó a comparecer en sesión plenaria en el Congreso para debatir sobre el asunto. El PP decidió entonces montar una comisión de investigación en el Senado, donde tiene mayoría. La iniciativa quedó aprobada el día 6, con el respaldo de Ciudadanos y Coalición Canaria. El PSOE respondía con enorme ruido mediático sobre el máster de Pablo Casado, asunto que finalmente archivó el Tribunal Supremo. La comisión arrancará, presumiblemente, después de las vacaciones de Navidad, y Sánchez será el último compareciente, casi al filo de las elecciones autonómicas de mayo. Mientras tanto, la tesis duerme en el recuerdo. Ni una referencia, ni una palabra sobre ella.

Tampoco se escucha ya alguna mención al escándalo de las cintas en las que aparecía la ministra de Justicia en relajada conversación con el comisario Villarejo y otros miembros del cuerpo policial. Delgado fue la encargada por Sánchez de negociar el reparto del CGPJ con Rafael Catalá, otro ministro de Justicia reprobado, quien iba de parte del PP. Delgado, de esta forma, se convirtió en intocable para el principal partido de la oposición. Un volantazo que no ha dejado de sorprender a muchos miembros del PP., aunque la salida de Dolores Cospedal de la política activa, también a causa de las grabaciones del polémico policía, han colaborado en este manto de silencio. "De eso no se habla porque no sabemos qué más va a salir", señalan las fuentes.

El indulto, en puertas

En el famoso almuerzo, difundido en animadas entregas, también estaba el exjuez Baltasar Garzón con quien la ministra mantiene una estrecha relación desde los tiempos que compartían labores en la Audiencia Nacional. Después de las dimisiones de Maxim Huerta y Carmen Montón, Sánchez no estaba por la labor de prescindir de un miembro más en su consejo de ministros. Delgado aguantó el tirón. Es pieza clave para los indultos de los cabecillas del golpe en Cataluña que prepara Moncloa, según se deduce de los expresivos silencios de los miembros del Gobierno cuando son interpelados sobre el particular.

El partido naranja aún agita las polémicas cintas sobre la cabeza de la ministra Delgado. Su número dos, José Manuel Villegas, embestía este miércoles contra la titular de Justicia durante la sesión de control. Delgado, que políticamente 'está ya periclitada', según confiesan sus propios compañeros de partido, se ha convertido en la 'ministra transparente' para el PP. Tan sólo se le reprochan algunos pasos en favor de los secesionistas, como la actuación del abogado del Estado, que evitó atribuir delito de rebelión en su escrito ante el Supremo.