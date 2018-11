El PP aplaude a Borrell ante los ataques de Rufián

La trifulca provocada por el dirigente de ERC Gabriel Rufián contra el ministro de Exteriores Josep Borrell ha terminado acaparando el protagonismo a una sesión de control al Gobierno, en principio, marcada por la crisis en el pacto de renovación del CGPJ, Gibraltar y las elecciones andaluzas.

Tras utilizar su intervención para llamar "hooligan" a Borrell y "fascistas" a los diputados de Ciudadanos, el ministro ha acusado al dirigente republicano de estar produciendo "estiércol" en el Congreso, lo que ha despertado los plausos de su bancada, pero también de la del Partido Popular, que pedía la expulsión del líder catalán.

"Yo creía que iba a poder intercambiar con usted con argumentos sólidos de política exterior pero no he visto que ha sido así. Una vez más ha vertido sobre este hemiciclo una mezcla de serrín y estiércol que es lo único capaz de producir", ha afeado Borrell después de que Rufián le acusase de ser el ministro "más indigno de la historia de la democracia española". "Y los ha habido muy indignos. Usted no es un ministro, es un hooligan, es un militante de Sociedad Civil Catalana, de ultraderecha, una vergüenza para su grupo parlamentario. Le pido que dimita", ha insistido Rufián.