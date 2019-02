El secretario general del PP, en una comparecencia con motivo del arranque del juicio al ‘procés’, considera que es el tiempo de que hable y actúe la Justicia y no de que los políticos se presenten ante el Supremo. Teodoro García Egea, en crítica abierta a la comparecencia del presidente de Vox en las puertas del Tribunal, ha reivindicado que este juicio no sería posible si el PP no hubiera presentado una denuncia contra los impulsores del golpe en septiembre de 2017. “Sin eso, no estaríamos hoy aquí”, señala la nota emitida desde Génova, porque “fue el PP el que impidió con la ley en la mano, pero con determinación y la legitimidad de la Constitución, que fructificasen los presuntos actos delictivos que ahora se juzgan”.

Egea afirma también que “no puede utilizarse la acusación popular para hacer Política, porque hace daño a la Justicia y a nuestro ordenamiento jurídico”, en alusión directa al comportamiento de Vox, perdonado en la causa contra el “procés”, que anunciaba este martes que comparecerán ante los medios durante el proceso. Fuentes el PP consideran que “este comportamiento le hace un flaco favor a la Justicia e incluso a la propia formación”.

El PP subraya en su comunicado que los políticos “debemos respetar la acción de la Justicia, ahora es el momento de que hablen los jueces, fiscales, abogados, procesados, y no los políticos, que “debemos alejarnos de cualquier tipo de interferencia sobre el Poder Judicial que se pretenda ejercer”, y añade la nota que “rechazamos todo tipo de presión, coacción o violencia que han emprendido los secesionistas” sobre el estamento judicial. Los populares exigen también al gobierno a que “garantice el normal funcionamiento del juicio, para que la sociedad española no sea víctima del chantaje de los separatistas”.