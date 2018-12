El PP rompe el cerco sobre Vox: Moreno y Serrano se citan en un bar de Sevilla

PP y Vox se han sentado a conversar. Juan Manuel Moreno y Francisco Serrano se encontraron este miércoles en el bar de un hotel de Sevilla "para conocerse y tomar un café", según han confirmado fuentes del Partido Popular. No se trata de una negociación, insisten, sino una toma de contacto ya que los cabezas de lista de ambas formaciones no se conocían. El encuentro se celebró en un lugar público y "a la vista de mucha gente", por lo que no puede hablarse de una entrevista "secreta".

Desde Vox se traslada, con relación a la noticia desvelada por la Sexta, que se van a hacer comentarios "sobre las negociaciones con el PP hasta que se produzca un encuentro formal".

Esta entrevista entre ambos dirigentes se ha producido en un momento clave de las negociaciones entre PP y Ciudadanos para investir al nuevo presidente de la Junta así como otros cargos institucionales. Vox ya ha advertido que no pretende entrar en el Gobierno, pero sí aspira atener un puesto en la Mesa del Parlamento. Con sus doce diputados, el partido de Santiago Abascal considera que tiene derecho al menos a una silla en ese órgano parlamentario que está formado por siete diputados.

Vox quiere "salir en la foto"

Ciudadanos no está por la labor, pese a que se precisarán los votos de Vox tanto para la elección de presidente como para la conformación de la mesa. También pretende Vox asumir un cierto protagonismo en el 'cambio' que está a punto de producirse en Andalucía. Es decir, según fuentes populares, "quieren salir en la foto".

La formación naranja se muestra muy refractario a todo tipo de negociaciones con un partido al que Albert Rivera tachó de 'populista' en una intervención en Bruselas. José María Aznar señaló, por su parte, que Vox "tiene un mensaje populista sencillo, pero no es rupturista". La idea inicial de PP y Cs es que Vox se limite a aportar sus escaños a la hora de celebrar la investidura, tal y como había prometido Abascal. No tienen tampoco intención de entrar en conversaciones para abordar la formación de la Mesa.