El PP avisa a Torra de que si llama a "quebrantar la ley" la Justicia actuará

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha advertido este lunes al presidente del Parlament, Roger Torrent, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a sus "secuaces" que si están llamando al "quebrantamiento de la ley" coincidiendo con el aniversario "vergonzante" del 1 de octubre, la Justicia podrá actuar y no podrán decir que son "presos políticos"

"Estoy acostumbrado a llamar a las cosas por su nombre. Lo que hubo este fin de semana fueron cargas policiales y lo que estamos viendo durante el día de hoy es quebrantar la ley", ha declarado García Egea, en una entrevista en Antena 3.

El dirigente del PP ha señalado que de "poco vale" a los independentistas "ponerse un lazo amarillo y decir que España" les "oprime" si luego llaman a quebrantar la ley el 1 de octubre, que hace un año "supuso el intento de golpe de Estado contra el orden constitucional".

"Lo que hay que hacer es hablar claro a estas personas y decirles que se pueden poner muchos lazos amarillos y se puede manifestar uno todo lo que quiera, pero sin quebrantar la ley y sin insultar con esos símbolos excluyentes a jueces, fiscales y a todo un ordenamiento jurídico", ha manifestado.

En este sentido, ha recalcado que luego no pueden decir que "son presos políticos" porque son "políticos presos que están quebrantando las leyes". A su entender, cuando el peso de la ley caiga sobre ellos, que no vayan diciendo que "están oprimidos". "Lo que están haciendo es quebrantar la ley y si la ley cae sobre ellos y si el ordenamiento jurídico les condena o les mantiene en prisión, veo que se lo están ganando a pulso", ha enfatizado.

El 'número dos' del PP ha criticado que esta mismo lunes haya independentistas que estén animando a la "algarabía" y a cortar calles y vías, haciendo de Cataluña "una tierra que no resulte a atractiva para las empresas".

"Por tanto, si se anima a quebrantar la ley, si se recuerda el 1 de octubre como un hecho heroico cuando fue un hecho vergonzante y vergonzoso para todos los que participaron, además de un golpe contra la democracia, y contra la igualdad de oportunidades de todos, luego que no vengan a decir que son presos políticos", ha subrayado.

Tras recordar que se les avisó entonces que estaban entrando en un terreno "peligroso", García Egea ha afirmado, en alusión al expresidente Carles Puigdemont, que "cuando uno no cumple la ley, se convierte en un prófugo de la Justicia vergonzante" para todos aquellos que quieren a Cataluña.

Casado: "Torra acaba de apoyar la kale borroka de los CDR"

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya no tiene "excusa" para no activar de nuevo el artículo 155 de la Constitución tras las palabras del presidente de la Generalitat alentando la "kale borroka" de los CDR. A su entender, si no lo hace debe convocar elecciones, ya que si no será "cómplice de los golpistas" y quedará "inhabilitado" para gobernar España.

Por eso, Casado ha emplazado al presidente del Gobierno a aplicar el artículo 155 en Cataluña. "Sánchez ya no tiene excusa para no activar el artículo 155 o convocar elecciones generales. Si no, o es un incompetente o es cómplice de los golpistas, y en ambos casos queda inhabilitado para gobernar España", ha asegurado en un mensaje en su cuenta de Twitter.