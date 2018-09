El PP exige a Sánchez y a Rivera que "se retracten y lean a Gracián"

Satisfacción en la cúpula del PartidoPopular tras la decisión de la Fiscalía de Tribunal Supremo del máster cursado por Pablo Casado en la Universidad Rey Juan Carlos. Horas antes el centro académico había archivado la investigación sobre la licenciatura del líder popular.

"Que bajen el nivel, que se retracten", declaraba Teo García, 'número dos' del PP tras conocer la decisión del ministerio público del Alto Tribunal, una noticia recibida en Génova durante un largo encuentro de la dirección con los secretarios provinciales de cara a las elecciones.

García Egea sugirió a Rivera y a Sánchez que se relajen, que pasen el fin de semana reclamó una vez más que Pedro Sánchez dé explicaciones, ben sea 'mediante plasma, encuentros con los medios o como sea, pero no por burofax o mediante amenazas a los medios", tal como hizo Casado. Si lo hace, el PP no insistirá en que comparezca ante el Senado. No se sumarán, eso sí quedó claro, a la creación de una posible comisión parlamentaria sobre las irregularidades del presidente del Gobierno con las que amenaza el partido naranja.

"Está todo en orden"

La convicción de la dirección del PP siempre ha sido que 'esta historia del máster no va a ninguna parte, carece de recorrido' y e incluso se ha deslizado en ocasiones algunos recelos ante la actuación de la titular del juzgado del 51, Carmen Rodríguez Medel, sobre la que la dirección del PP evitó pronunciarse. "Está todo en orden, y quienes han puesto en duda la honorabilidad del partido pueden comprobar que la verdad se abre camino paso a paso, todo lo contrario de lo que ocurre en otras situaciones de actualidad", mencionó García Egea