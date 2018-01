PP y PSC piden a Torrent que desconvoque el pleno de investidura o no acudirán

El lider del PP catalán, Xavier García Albiol y el secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, han pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, desconvocar "inmediatamente" y "en caso de que las cosas no cambien" el pleno de investidura de Carles Puigdemont y emprender una rueda de contactos con los grupos para encontrar otro candidato.

Albiol ha dicho este lunes en rueda de prensa que no participarán en el debate de investidura porque consideran que Puigdemont no reúne condiciones presidir la Generalitat después de que su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, haya afirmado que posiblemente no pedirán permiso judicial para asistir al pleno.

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha detallado este lunes en rueda de prensa que lo pedirán a no ser que Torrent lo haga a iniciativa propia, que se proponga a otro candidato que pueda acudir al pleno o que Puigdemont regrese a España y reciba autorización del juez para acudir al Parlament.

"Mover ficha" desde Cs

Albiol ha instado a Ciudadanos a "mover ficha" y evidenciar la voluntad de gobernar Cataluña y presentar un candidato al que, según él, apoyaría el PP y, posiblemente, el resto de constitucionalistas en la cámara.

A título personal, el popular también ha dicho que la solución no es convocar nuevas elecciones, porque "Cataluña no puede continuar con esta inestabilidad política".