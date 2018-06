La portavoz del PP vasco, Nerea Llanos, ha señalado que las inversiones previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) hacia Euskadi están "garantizadas" y "no hay ningún riesgo" y ha defendido que la formación popular ha mostrado "siempre un interés en Euskadi que iba más allá de los acuerdos".

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Llanos se ha referido a la moción de censura ganada en el Congreso por el socialista Pedro Sánchez y a los apoyos recibidos por parte del PNV.

Tras indicar que la relación entre dos partidos supone "una relación de confianza", ha incidido en que con el apoyo del PNV a la moción de censura esa confianza con el PP "se ha roto", por lo que "hay que volver a ganarla".

"El PNV no ha cumplido, no ha sido un partido leal y ha quebrado la confianza que había en acuerdos mutuos que tenían como objetivo la estabilidad en Euskadi", ha añadido. No obstante, ha afirmado que el PP "no es un partido revanchista", motivo por el que intentará que "lo que sea beneficioso para los vascos sea objeto de acuerdo".

En relación a la presentación de enmiendas en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado por parte del PP, Llanos ha considerado que "las inversiones para Euskadi están garantizadas porque el Partido popular de España ha mostrado siempre un interés en Euskadi que iba más allá de los acuerdos".

"La apuesta del Partido Popular por Euskadi está fuera de toda duda", ha indicado, para añadir que "no hay riesgo" de que en las enmiendas se vean reducidas las inversiones.

Reforma constitucional

Por otro lado, y cuestionada por la posibilidad de llevar a cabo una reforma de la Constitución, tal y como ha propuesto la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, Llanos ha considerado que es una cuestión que "puede realizarse perfectamente, aunque es algo que debe hacerse con tranquilidad y serenidad".

"Es una reforma del suficiente calado como para no hacerla de manera trivial. Requiere un trabajo sosegado, que nos sentemos todos a analizar qué queremos conseguir y que al final el texto resultante fuese mejor que el que tenemos actualmente. Reformar por reformar, sin saber el qué, el cómo y el para qué no es de recibo", ha finalizado.