El PP exige al Gobierno "una solución inmediata" contra el sindicato de trabajadoras del sexo

El PP ha exigido al Gobierno "una inmediata solución" para poner fin al sindicato de trabajadoras del sexo aprobado por el Ministerio de Trabajo, en un error que ha calificado de "muy grave" y que considera que se debe a la "incompetencia" y "falta de atención" del Ejecutivo.

Fuentes 'populares' han cargado contra la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien reaccionó a la creación de este sindicato, aprobada por su departamento, asegurando que le habían metido "un gol por la escuadra". Tras ello, la ministra portavoz, Isabel Celaá, anunció en el Consejo de Ministros que se impugnará la constitución de este sindicato por "la vía más rápida", que fuentes del Ejecutivo señalaron este viernes que podía ser la declaración de nulidad de pleno derecho.

"Me parece vergonzoso que no sepa lo que pasa en su propio Ministerio. Las consecuencias de este hecho pueden ser importantes, su reversión complicada y nos preocupa que los ministros no se enteren de lo que hacen. Es el colmo", han manifestado desde el PP, y han añadido que su partido es contrario a la legalización de la prostitución porque "es la evidencia más antigua de la desigualdad y la violencia contra las mujeres".

Reforma del código penal

Además, han lamentado la reforma del Código Penal que llevó a cabo en 1995 el PSOE para despenalizar la prostitución voluntaria, porque facilitan la creación de clubes de carretera y pisos en los que mujeres ejercen "supuestamente" de forma consentida.

Los 'populares' han rechazado los argumentos en favor de la legalización de la prostitución y han subrayado que, según "recientes estudios", el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son víctimas de trata.

En concreto, han criticado a quienes piden la legalización de la prostitución para que exista un "control sanitario" sobre las prostitutas y sus lugares de trabajo, y han señalado que "esta corriente no propugna el mismo tipo de control sobre los clientes".