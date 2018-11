El PP abronca a Sánchez por Gibraltar: "Un ridículo histórico y sin precedentes"

"El Gobierno está haciendo un pan como unas tortas con Gibraltar", ha declarado José Ramón García Hernández, portavoz del PP en asuntos de Exteriores. "Hasta ahora el Gobierno se ha sumido en la desidia, en la dejadez, en la inoperancia", añade. El acuerdo paralelo suscrito con Londres este miércoles, con presencia de Picardo, el ministro principal del Peñón, evidencia que acaban de despertarse de la modorra, pero llega muy tarde", añade. Y confirma que las amenazas de Pedro Sánchez sobre no firmar el documento del brexit en la reunión europea no sirve para nada "porque la capacidad de veto ya la hemos perdido, se tuvo que hacer antes".

El PP ha arremetido contra la política que desarrolla el PP con relación al Gibraltar al hilo del brexit. Según denuncia el portavoz de Exteriores del partido,"se ha bordeado el ridículo histórico" por haber desperdiciado la baza que el brexit concedía a la posición española. También ha acusado al ministro de Exteriores, José Borrell, de mentir al asegurar que estaba defendiendo la misma línea negociadora del anterior ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. "El gobierno de Rajoy propuso compartir el aeropuerto y abrir la puerta a la soberanía", algo que el ejecutivo socialista no ha hecho.

Derecho a veto

El PP hace hincapié en que el Gobierno deSánchezha renunciado al derecho de veto que había conseguido sobre el asunto de Gibraltar, cuando lo que debería haber hecho es tomar nota de cómo ha planteado Irlanda la cuestión de Irlanda del Norte, que "sí han ignorado un buen pacto sobre la fronteras". En el PP se señala a Sánchez como el último responsable de este disparate, ya que afirmó que "si sale bien, y sino sale, también".

Sánchez ha advertido que España no suscribirá el acuerdo del brexit este domingo si no se modifica el artículo que concede a Londres la capacidad de negociar directamente el asunto del Peñón con la UE. Sánchez ha asegurado que, si el texto en cuestión no se modifica, España votará que no". Esta aparente contundencia se produce en paralelo al preacuerdo bilateral suscrito este miércoles entre los gobiernos de Madrid y Londres sobre aspectos que habrán de regular las relaciones ente España y Gibraltar una vez consumado el brexit. Hacen referencia a la fiscalidad del la Roca, al contrabando de tabaco, a los trabajadores transfronterizos y a los compromisos medioambientales.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha sido el encargado de desvelar estos acuerdos. Una vez suscritos, ha abandonado Madrid de vuelta a la colonia británica. Picardo ha asegurado, muy satisfecho, que "sólo quedan pequeñas cuestiones pendientes".

Las dos cuestiones cruciales, como son la cosoberanía y el uso del aeropuerto no se incluyeron en estas negociaciones, sino que se supone que se desarrollarán a partir de que se firme el tratado de salida del Reino Unido. Tal circunstancia ha motivado una reacción de rechazo por parte del PP.