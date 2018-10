El PP exige que la Eurocámara investigue el acoso denunciado por la portavoz de IU

La dimisión de la eurodiputadaMarina Albiol como portavoz de la formación en el Parlamento Europeo ante la "falta de respuesta" por parte de la dirección federal de IU a la hora de actuar ante casos de "acoso" a varios trabajadores del partido por parte de otros eurodiputados de la delegación ha provocado la "sorpresa" de los miembros de otros grupos parlamentarios.

Es el caso del eurodiputado popular Carlos Iturgaiz que,en nombre de la Delegación del PP en el Parlamento Europeo, ha expresado"su más absoluta sorpresa ante las gravísimas acusaciones realizadas por la también portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, y que le han llevado a presentar hoy su dimisión" por casos de acoso laboral, moral y físico que trabajadores de IU en el Parlamento Europeo habrían sufrido por parte de eurodiputados.

El europarlamentario ha señalado que "estos sucesos tan graves, en formaciones que se dicen tan progresistas y de izquierdas, y que habitualmente dan a los demás lecciones de integridad, resultan paradójicos y sorprendentes". Iturgaiz ha exigido "inmediatas explicaciones al grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE) y a la delegación de IU y sus socios de Podemos en este grupo político, para que aclaren estas gravísimas acusaciones de Marina Albiol contra compañeros de sus propias filas y grupo político".

Iturgaiz ha señalado además que Albiol -que no ha especificado los nombres de los supuestos acosadores- debe aclarar si ha presentado ya la denuncia pertinente a la Presidencia del Parlamento Europeo y si ha pedido que se investiguen los graves hechos que ella misma denuncia y que se refieren a su propio grupo político. "Si no lo ha hecho así, la delegación española del PP se presta a hacerlo por propia iniciativa porque estas graves acusaciones no pueden quedar sin una explicación y sin una investigación inmediata", ha dicho el popular.