PP y Cs ignoran las presiones de Vox sobre la violencia machista

PP y Ciudadanos no modificarán su acuerdo de Gobierno en Andalucía sobre la financiación de la ley de violencia de género en contra de lo que exige Vox. Las dos formaciones señalan que lo pactado, pactado está y se muestran decididos a no modificar este aspecto de su pacto, pese a las reclamaciones que están lanzando Vox en las últimas horas. No parece que el 'cambio de régimen', como dicen las tres fuerzas de la derecha, vaya a a verse afectado drásticamente por esta novedad. "Se trata de una improvisación, seguramente habrá matices y alguna modulación en las próximas horas", dicen fuentes populares.

El partido de Abascal ha advertido este miércoles que no respaldará un gobierno de PP y Ciudadanos si no corran de su pacto programático el artículo 84, que hace referencia a la financiación de todas las medidas incluidas en la Ley de prevención y protección integral contra la violencia de género. Los 12 votos de Vox son imprescindibles para que salga adelante la investidura de Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Tanto en el PP como en la formación naranja se le ha quitado importancia a esta exigencia de Vox. "Son cuestiones que surgen durante este periodo previo a las decisiones importantes", señalan fuentes populares.

No vamos a modificar nada sustancial

"Habrá que hablarlo, pero no vamos a modificar nada sustancial sobre este asunto", señalan en el PP. "Quizás alguna cosa, pero muy menor", añaden. Albert Rivera, por su parte, ha señalado que "luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación de todos. Firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las comunidades en las que gobernemos", dice el tuit del líder naranja.

Luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todos. Firmamos el pacto de Estado y lo aplicaremos en Andalucía y en todas las CCAA que gobernemos. La libertad y la igualdad no se negocian. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 2 de enero de 2019

Está previsto que Juanma Moreno se reúna este viernes con Ciudadanos y con Vox, por separado, para perfilar la formación de su futuro gobierno. Este jueves quedará constituida la mesa de la Cámara, paso previo a la celebración de la sesión de investidura que, de acuerdo con todos los pronósticos, tendrá lugar el próximo día 16.