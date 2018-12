El PP pide a Cs que "deje de marear la perdiz y cumpla su palabra" en Andalucía

El vicesecretario de Organización, Formación y Electoral del PP andaluz, Toni Martín, ha pedido a Ciudadanos que, ante la negociación para formar Gobierno en Andalucía, "deje de marear la perdiz", al tiempo que le ha recordado que "tiene una oportunidad de oro para, ahora sí, cumplir con su palabra".

En conferencia de prensa, Martín ha hecho un llamamiento a "Juan Marín, Rivera y Ciudadanos para que apliquen la sensatez, el sentido común y el respeto a las urnas", asegurando que "puede que esta sea una oportunidad de oro, porque en esta campaña ha habido mucho debate con los incumplimientos de palabra de este partido".

Así, ha recordado que "dijo en 2015 que no iba a apoyar a Susana Díaz ni al PSOE, y de facto han estado gobernando con ellos, así que tiene una oportunidad de oro para que ahora sí cumplam con su palabra, porque han estado diciendo que respaldarían al candidato del PP si obtenía un voto más que ellos. No cumplir con su palabra sería un suicidio para esta formación política".

"Es lo que han dicho las urnas"

Para Martín, que Juanma Moreno presida la Junta "es lo que han dicho las urnas, lo demás son estrategias de despacho que no tienen ningún sentido y no van a ninguna parte", entendiendo que "puede que Cs no haya visto cumplidas sus expectativas del todo, pero lo que pide no tiene razón de ser, no se puede mantener en pie, porque no se apoya en lo reflejado por los andaluces en las urnas".

Se ha referido a la encuesta que publica ABC sobre las preferencias de los votantes de PP, Ciudadanos y Vox sobre la persona que debería presidir la Junta, indicando que "dos tercios de los que votaron a PP, Cs o a Vox prefiere que el presidente sea Juanma Moreno, e incluso el 27% de las personas que han votado a Cs prefieren que el presidente sea Juanma y no juan Marín, datos que resultan más que definitivos".

Martín ha indicado que la próxima semana comenzarán las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno andaluz, aunque no ha aclarado quiénes formarán parte del equipo negociador en el PP en unas reuniones que se harán "con luz y taquígrafos", y en el marco de "un cambio tranquilo, sereno, responsable", tras unos días "en los que hemos asistido a los primeros intentos de un PSOE desesperado por aferrarse a un madero en este naufragio que han sufrido".

Martín ha definido los resultados electorales como "la victoria de David sobre Goliat", y ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "busque hueco para recibir al nuevo presidente de la Junta".