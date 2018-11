El PSOE intenta incluir el euskera en el Estatuto autonómico de La Rioja

La reforma del Estatuto autonómico provocó tensión en La Rioja este lunes. El PSOE presentó una enmienda en la que querían situar el euskera como parte del "acervo histórico" de la región, según recoge 'El correo'. Esta petición se debe, afirman, a que las primeras palabras escritas en este idioma se encuentran en el Monasterio de San Miilán de la Cogolla.

Las críticas no tardaron en llegar. Los populares -que están al frente del Gobierno regional y de la Alcaldía de Logroño- aseguran que la intención de los socialistas de "euskarizar" La Rioja, como "se está haciendo en Navarra", tiene un claro trasfondo político y supone una "nueva concesión a los nacionalistas".

La enmienda del PSOE señala que la región considera "la lengua española y el euskera como un elemento de su acervo histórico y cultural, constituyéndose así como lugar de encuentro de todas las lenguas españolas".

Los socialistas niegan cualquier atisbo político. La intención es, aseguran, que en La Rioja se asuma la competencia exclusiva en investigación científica y técnica, en coordinación con el Estado. Quieren que esto se realice "prestando especial atención al castellano y al euskera "por ser originarios de La Rioja". Quieren, por tanto, la "protección" del Monasterio citado como "lugar donde emergen" ambas lenguas.

La decisión del PSOE es otro ejemplo "del sanchismo arrodillándose ante el nacionalismo"

Para el secretario general del partido en la región, esta enmienda no se trata de equiparar el castellano y el euskera. "En La Rioja no se habla euskera en ningún lugar desde hace 600 años, ni se va a hablar ni se va a incluir en Educación ni en ningún otro lugar", señaló el líder del PSOE riojano, Francisco Ocón. "Hay muchos nacionalistas que quieren utilizar las lenguas como separación", continuó, algo que el PSOE no pretende. "Queremos exactamente lo contrario", dijo.

"Una barbaridad"

Por su parte, la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, afirmó: "¿Pero qué barbaridad es esta? O el PSOE ha perdido la cabeza y desconoce la realidad de La Rioja o quiere euskaldunizarla como está haciendo en Navarra".

A las críticas se sumó el secretario general de Ciudadanos a nivel nacional, José Manuel Villegas, quien afirmó que la decisión del PSOE es otro ejemplo "del sanchismo arrodillándose ante el nacionalismo".