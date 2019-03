La ex PP Clemente gana por la mínima las primarias de Cs y cae el fundador Xavier Pericay en Baleares

Sorpresa inesperada en las primarias de Ciudadanos. El fundador del partido naranja Xavier Pericay ha perdido contra todo pronóstico las elecciones internas para encabezar la candidatura a la presidencia del gobierno de Baleares. Mientras que la ex líder del PP Silvia Clemente se ha impuesto por un puñado de votos al diputado nacional Francisco Igea en Castilla y León.

La dirección naranja ha salvado por la mínima su apuesta por la ex presidenta de las Cortes de Castilla y León. Clemente ha logrado el apoyo del 55% de la militancia. Han sido 561 votos, frente a los 526 de Igea. La participación ha alcanzado el 70%.

Gracias a todos los afiliados por su apoyo. Ahora trabajaremos juntos para liderar una nueva etapa. Cuento con todos los hombres y mujeres valientes de @CiudadanosCs para llevar el cambio a la Junta de Castilla y León #Graciaspic.twitter.com/nHd8OJ4TfD — Silvia Clemente (@SClementeCs) 9 de marzo de 2019

El aparato gana a la indignación

Clemente era una de las dirigentes más destacadas del PP hasta hace sólo unos días. Y ahora será la candidata naranja, como independiente, a la presidencia de la Junta de Castilla y León. La propuesta de Clemente, avalada por la dirección del partido, provocó una ola de indignación en la militancia castellano leonesa.

Igea, uno de los diputados de Ciudadanos más conocidos del Congreso, dio un paso al frente para intentar frenar a Clemente en las primarias. Ha sido una campaña interna inédita en Ciudadanos, con miembros de su cúpula apoyando a candidatos diferentes. Luis Garicano, por ejemplo, se implicó con Igea.

Sin embargo, Igea no ha podido imponerse al peso del aparato regional, que apoyaba mayoritariamente a Clemente.

"Ha sido una decisión ajustada, pero una decisión que tenemos que respetar y trabajar", ha dicho Igea en un vídeo colgado en las redes sociales. "Vamos a seguir trabajando en lo que creemos. Creemos en la libertad, creemos en la regeneración".

Sorpresa en Baleares

Cuando todas las miradas estaban puestas en Castilla y León, la única gran sorpresa de las primarias de Ciudadanos se ha producido en Baleares. Pericay, uno de los firmantes del manifiesto de intelectuales que dio origen al partido en Cataluña en 2006, ha perdido la candidatura para las autonómicas baleares.

Marc Pérez Ribas-Guerrero se ha impuesto con el 49% de los votos a Pericay. La participación ha sido del 54%. Pérez Ribas-Guerrero nació en Sóller y tiene 50 años. Es secretario de la agrupación municipal del partido en Palma, delegado en Baleares de Sociedad de Tasación y forma parte de la junta directiva del Cercle d’Economia.

Pericay es un referente moral e intelectual del partido. Y el único de los firmantes del manifiesto que sigue verdaderamente activo en la estructura orgánica de la formación naranja. Además de su líder en Baleares es el responsable de Educación dentro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos.

Castigo a fichajes de Mesquida y Bauzá

El castigo de la militancia balear a su líder autonómico puede interpretarse como un rechazo a los últimos movimientos en las islas.

Ciudadanos ha presentado a Joan Mesquida, ex del PSOE, como cabeza de lista al Congreso por Baleares. Y se está en conversaciones con el ex presidente balear del PP, José Ramón Bauzá. Aunque su futuro rol en Ciudadanos, de haberlo, no está claro.

El propio Pericay fue muy duro en los últimos días con Bauzá. Y dijo que de ninguna manera formaría parte de su lista para las autonómicas de mayo.

El futuro de Pericay (Barcelona, 1956) en Ciudadanos no está claro. Y ahora deberá decidir si va en las listas con el ganador de las primarias o se retira.

La de Pericay ha sido la única sorpresa del largo proceso de primarias de Ciudadanos en las últimas semanas. El partido naranja ha elegido a sus principales cabezas de lista para las generales y a los candidatos a los gobiernos autonómicos para el 26-M.